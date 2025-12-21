Language
    UP: कोहरे में एक्सप्रेसवे पर वाहनों का काफिला बनाकर चलाने की व्यवस्था लागू, संवेदनशील स्थल चिह्नित

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 07:38 PM (IST)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊः कोहरे के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने राज्य के सभी एक्सप्रेसवे पर काफिले के रूप में वाहन चलाने की व्यवस्था लागू कर दी है।

    इस व्यवस्था के तहत यूपीडा ने आगरा-लखनऊ, बुंदेलखंड, गोरखपुर लिंक और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 50 पायलेट गाड़ियों की तैनाती की हैं। यह गाड़ियां जहां पर ज्यादा कोहरा पड़ रहा होगा और दृश्यता 50 मीटर से कम होगी, वहां वाहनों को एकत्र करके एक साथ काफिले के रूप में आगे लेकर जाएंगी। यूपीडा ने चारों एक्सप्रेसवे पर कोहरे के मद्देनजर 75 संवेदनशील स्थल चिह्नित किए हैं। इन स्थलों से पहले व बीच में कई स्थानों पर ब्लिंकर्स लगाए गए हैं।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों यूपीडा और पुलिस सहित परिवहन विभाग को निर्देश दिए थे कि कोहरे व धुंध की वजह से कहीं पर कोई सड़क दुर्घटना न होने पाए। इसके के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएं। यूपीडा ने एक्सप्रेसवे पर फरवरी तक वाहनों की गति सीमा भी कम कर दी है।

    हल्के वाहनों की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा से कम करके सुबह आठ से रात आठ बजे तक 80 किलोमीटर और रात आठ से सुबह आठ बजे तक 60 किलोमीटर प्रतिघंटा, यात्री वाहनों की गति सुबह आठ से रात आठ बजे तक 100 किलोमीटर की बजाय 60 और रात आठ से सुबह आठ बजे तक 50 किलोमीटर प्रतिघंटा कर दी है। वहीं मालवाहक वाहनों की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे से कम करके सुबह आठ से रात आठ बजे तक 50 और रात आठ से सुबह आठ बजे तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है।

    यूपीडा ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 28, बुुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 21, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 18 और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर 14 स्थलों पर लाउडस्पीकर के जरिए सार्वजनिक उद्घोषणा की भी व्यवस्था की है। वाहन चालकों को इन स्थलों पर अस्थायी तौर पर स्थापित किए गए केंद्रों के जरिए निर्धारित गति में वाहन चलाने और काफिले के साथ वाहन ले जाने के लिए चिह्नित स्थलों की जानकारी दी जा रही है।

    इसके अलावा यूपीडा ने चारों एक्सप्रेसवे पर 50-50किलोमीटर की दूरी पर विशेष वाहनों की तैनाती की है। इनमें दो गश्ती वाहन, तीन एंबुलेंस, दो कैंपर (सेफ्टी वाहन), एक-एक क्रेन व एक-एक रेस्क्यू वाहन शामिल हैं। सुरक्षित यात्रा के लिए एक्सप्रेसवे के प्रवेश बिंदु पर यातायात और जिला पुलिस द्वारा वाहनों की जांच कर रिफ्लेक्टर व फाग लाइट लगवाई जा रही है।

    आग से बचाव के लिए अग्निशमन वाहनों के अलावा एक्सप्रेसवे पर यूपीडा के वाहनों पर भी पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था की गई है। यूपीडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी हरि प्रताप शाही ने बताया कि एक्सप्रेसवे पर स्थित सार्वजनिक सुविधा केंद्रों, पेट्रोल पंपों व टोल प्लाज पर भी ज्यादा कोहरा होने पर वाहनों को रोककर काफिले के रूप में आगे भेजने की व्यवस्था की गई है।