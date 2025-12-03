UP: वर्ष 2026 में पांच दिवसीय सप्ताह वाले कार्मिकों की मौज, नौ बार पाएंगे तीन-तीन दिन का लंबा अवकाश
UP Government Holidays 2026: वर्ष 2026 के 24 सार्वजनिक अवकाशों में तीन सोमवार, चार मंगलवार, चार बुधवार, दो गुरुवार, छह शुक्रवार, तीन शनिवार तथा दो रव ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : उत्तर प्रदेश में नव वर्ष 2026 में पांच दिवसीय कार्यप्रणाली (शनिवार और रविवार को अवकाश) वाले सचिवालय सहित तमाम सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। 2026 में उन्हें नौ बार तीन-तीन दिनों का लंबा अवकाश मिलने जा रहा है। ऐसे कार्मिक परिवार या दोस्तों के साथ सैर सपाटे का कार्यक्रम बना सकते हैं।
शासन की ओर से घोषित 24 सार्वजनिक अवकाशों में छह अवकाश शुक्रवार और तीन अवकाश सोमवार को पड़ रहे हैं, जिसके चलते यह सुविधा स्वतः प्राप्त होगी। वहीं छह दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों को भी वर्ष भर में छह बार लगातार दो दिनों का अवकाश प्राप्त होगा। जारी सूची के अनुसार, वर्ष 2026 के 24 सार्वजनिक अवकाशों में तीन सोमवार, चार मंगलवार, चार बुधवार, दो गुरुवार, छह शुक्रवार, तीन शनिवार तथा दो रविवार को पड़ रहे हैं। वहीं छुट्टियों के हिसाब से मार्च का महीना सबसे आगे रहेगा। इस महीने में पांच दिन सार्वजनिक अवकाश और पांच रविवार भी पड़ेंगे।
तीन जनवरी को पहला सार्वजनिक अवकाश
जनवरी से दिसंबर तक घोषित सार्वजनिक अवकाश जारी सूची के अनुसार, तीन जनवरी शनिवार को हजरत अली का जन्म दिवस पहला सार्वजनिक अवकाश होगा। 26 जनवरी सोमवार को गणतंत्र दिवस, 15 फरवरी रविवार को महाशिवरात्रि, दो मार्च सोमवार को होलिका दहन, चार मार्च बुधवार को होली, 21 मार्च शनिवार को ईद-उल-फितर, 26 मार्च गुरुवार को राम नवमी और 31 मार्च मंगलवार को महावीर जयंती रहेगी। तीन अप्रैल शुक्रवार को गुड फ्राइडे, 14 अप्रैल मंगलवार को डा. भीमराव अंबेडकर का जन्मदिवस, एक मई शुक्रवार को बुद्ध पूर्णिमा, 27 मई बुधवार को बकरीद, 26 जून गुरुवार को मोहर्रम, 15 अगस्त शनिवार को स्वतंत्रता दिवस, 26 अगस्त बुधवार को ईद-ए-मिलाद, 28 अगस्त शुक्रवार को रक्षा बंधन, चार सितंबर शुक्रवार को जन्माष्टमी, दो अक्टूबर शुक्रवार को गांधी जयंती, 20 अक्टूबर मंगलवार को दशहरा/विजयदशमी, आठ नवंबर रविवार को दीपावली, नौ नवंबर सोमवार को गोवर्धन पूजा, 11 नवंबर बुधवार को भैयादूज/चित्रगुप्त जयंती, 24 नवंबर मंगलवार को गुरु नानक जयंती और 25 दिसंबर शुक्रवार को क्रिसमस-डे सार्वजनिक अवकाश होंगे।
वर्ष 2026 में 31 निर्बंधित अवकाश
शासन ने वर्ष 2026 के लिए 31 निर्बंधित अवकाश भी घोषित किए हैं। एक जनवरी गुरुवार को नव वर्ष दिवस, 14 जनवरी बुधवार को मकर संक्रांति, 23 जनवरी शुक्रवार को बसंत पंचमी, 24 जनवरी शनिवार को जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्म दिवस, एक फरवरी रविवार को संत रविदास जयंती, चार फरवरी बुधवार को शबे बारात, पांच मार्च गुरुवार को होली, 13 मार्च शुक्रवार को जमात-उल-विदा (अलविदा)/रमजान का अंतिम शुक्रवार, 19 मार्च गुरुवार को चेटी चंद, 22 मार्च रविवार को ईद-उल-फितर, चार अप्रैल शनिवार को ईस्टर सैटरडे, पांच अप्रैल रविवार को महर्षि कश्यप एवं महाराजा निषाद राज गुह्य जयंती, छह अप्रैल सोमवार को ईस्टर मंडे, 17 अप्रैल शुक्रवार को चंद्रशेखर जयंती, 19 अप्रैल रविवार को परशुराम जयंती, नौ मई शनिवार को लोक नायक महाराणा प्रताप जयंती, 28 मई गुरुवार को बकरीद, 25 जून गुरुवार को मोहर्रम, चार अगस्त मंगलवार को चेहल्लुम, 17 सितंबर गुरुवार को विश्वकर्मा पूजा, 28 सितंबर शुक्रवार को अनंत चतुर्दशी, 11 अक्टूबर रविवार को महाराजा अग्रसेन जयंती, 19 अक्टूबर सोमवार को महाष्टमी, 26 अक्टूबर सोमवार को महर्षि वाल्मीकि जयंती, 31 अक्टूबर शनिवार को सरदार वल्लभभाई पटेल तथा आचार्य नरेंद्र देव जयंती, आठ नवंबर रविवार को नरक चतुर्दशी, 19 नवंबर रविवार को छठ पूजा पर्व, 16 नवंबर सोमवार को वीरांगना ऊदा देवी शहीद दिवस, 16 दिसंबर बुधवार को हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज का उर्स, 23 दिसंबर बुधवार को चौधरी चरण सिंह का जन्मदिवस तथा 24 दिसंबर गुरुवार को क्रिसमस ईव पर निर्बंधित अवकाश है।
2026 का एक निर्बंधित अवकाश कम हुआ
वाणिज्यिक बैंकों की वार्षिक लेखाबंदी एक अप्रैल दिन बुधवार को है। कार्यकारी आदेशों के तहत अवकाशों में पांच जनवरी सोमवार वर्ष 2026 को गुरु गोविंद सिंह जयंती पर अवकाश घोषित किया गया था। प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन मनीष चौहान ने बताया है कि इस अवकाश की तिथि बदल दी गई है। इस अवकाश को वर्ष 2025 में ही 27 दिसंबर कर दिया गया है।
