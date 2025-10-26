Language
    UP News: लखनऊ में दस नवंबर से शिक्षकों का सम्मेलन, तैयार होगी शिक्षक एमएलसी चुनाव की रणनीति

    By Vivek Rao Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 02:16 PM (IST)

    Three Days Teacher Conference in Lucknow: प्रदेश अध्यक्ष सोहनलाल वर्मा ने बताया कि इस सम्मेलन में प्रदेशभर से लगभग 10 हजार शिक्षक शामिल होंगे। शिक्षा मंत्री गुलाब देवी सम्मेलन की मुख्य अतिथि होंगी। सम्मेलन में शिक्षकों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन होगा। 

    Hero Image

    शिक्षकाें का सम्मेलन (सांकेतिक तस्वीर)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट अब शिक्षक और स्नातक विधानपरिषद निर्वाचन (एमएलसी) के चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेगा।

    संघ का मानना है कि राजनीतिक दलों के प्रभाव के कारण शिक्षक और स्नातक वर्ग के हितों की अनदेखी हो रही है। इसे देखते हुए रणनीति तैयार की जाएगी। संगठन ने आगामी एमएलसी चुनाव में अपने स्वतंत्र अस्तित्व के साथ उतरने का निर्णय लिया है। इसी उद्देश्य को लेकर 10 से 12 नवंबर तक तीन दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन रामाधीन उत्सव भवन लखनऊ में किया जा रहा है।

    संघ के प्रदेश अध्यक्ष सोहनलाल वर्मा ने बताया कि इस सम्मेलन में प्रदेशभर से लगभग 10 हजार शिक्षक शामिल होंगे। शिक्षा मंत्री गुलाब देवी सम्मेलन की मुख्य अतिथि होंगी। सम्मेलन में शिक्षकों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन होगा। इनमें एडेड कॉलेजों में संसाधनों की कमी, प्रोजेक्ट ‘अलंकार’ की अधूरी योजनाएं, शिक्षकों की कमी और वित्तविहीन शिक्षकों को मात्र पांच हजार रुपये वेतन जैसी गंभीर समस्याएं प्रमुख रूप से शामिल हैं।

    उन्होंने कहा कि अब समय वादों का नहीं, बल्कि ठोस समाधान का है। इसी सोच के साथ शिक्षक संघ ने प्रदेश के सभी जिलों में जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है, ताकि शिक्षकों को एक मंच पर लाया जा सके। सम्मेलन में यह भी तय किया जाएगा कि शिक्षक और स्नातक मतदाताओं की संख्या कैसे बढ़ाई जाए और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए

    वर्मा ने कहा कि शिक्षक समाज प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन लगातार उपेक्षा के कारण समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इसलिए यह सम्मेलन न केवल शिक्षकों की आवाज को मजबूत करेगा, बल्कि संगठन के राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त स्वतंत्र स्वरूप की दिशा में भी निर्णायक कदम साबित होगा।