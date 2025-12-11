Language
    UP: राजकीय शिक्षकों की प्रोन्नति और वेतनमान मामलों में देरी पर नाराजगी

    By Vivek Rao Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 07:05 PM (IST)

    Teachers are upset in UP:कई प्रधानाचार्य और संबंधित अधिकारी इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आगे नहीं भेज रहे, जिससे उनके मामलों के निस्तारण में अनावश्यक द ...और पढ़ें

     मामलों के निस्तारण में अनावश्यक देरी

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत बहुत से शिक्षकों के चयन, प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृति और पदोन्नति से जुड़े आवेदन, गोपनीय आख्या (एसीआर) प्रपत्र विद्यालय स्तर पर ही लंबित पड़े हैं।

    शिक्षकों का कहना है कि कई प्रधानाचार्य और संबंधित अधिकारी इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आगे नहीं भेज रहे, जिससे उनके मामलों के निस्तारण में अनावश्यक देरी हो रही है। इस समस्या को देखते हुए राजकीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुनील भड़ाना और प्रांतीय महामंत्री डा. रवि भूषण ने अपर शिक्षा निदेशक (राजकीय) को पत्र भेजकर तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। शिक्षक नेताओं ने मांग की है कि वर्तमान कार्यरत विद्यालयों के प्रधानाचार्य, जिला विद्यालय निरीक्षक और संयुक्त शिक्षा निदेशक को निर्देश दिए जाएं कि वे उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सभी प्रकरणों को समय से जांचकर अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित संबंधित कार्यालय को भेजें।

