UP: चीनी मिलों में बनेंगी 27 टिश्यू कल्चर लैब, गन्ना गुणवत्ता में हाेगा ज्यादा बेहतर
Tissue Culture Labs is sugar mills: उत्तर प्रदेश में सबसे पहले वर्ष 1990 में गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर में टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना की गई थी, इसकी ...और पढ़ें
दिलीप शर्मा, जागरण, लखनऊ: गन्ना विकास विभाग गन्ना उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्नत बीज की उपलब्धता को ढाई गुणा तक पहुंचाने की योजना बना रहा है। वर्तमान में संचालित 10 ऊतक संवर्धन प्रयोगशालाओं (टिश्यू कल्चर लैब) में 15.90 लाख गन्ना बीज का उत्पादन की क्षमता है। अब विभाग ने 27 नई लैब की स्थापना का प्रस्ताव तैयार किया गया। इनकी स्थापना 17 जिलों की चीनी मिलों में की जाएगी और उनका संचालन शुरू होने के बाद बीज गन्ना के उत्पादन में बड़ी बढ़ाेतरी होगी।
उत्तर प्रदेश में सबसे पहले वर्ष 1990 में गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर में टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना की गई थी, इसकी उत्पादन क्षमता 40 हजार पौध प्रतिवर्ष की है। इसके बाद से अब तक 11 और टिश्यू कल्चर लैब स्थापित की जा चुकी हैं, इनमें बिजनौर की स्नेह रोड चीनी मिल, मेरठ की मवाना व दौराला चीनी मिल, लखीमपुर की बेलरायां चीनी मिल, बरेली की बहेड़ी चीनी मिल, आजमगढ़ के सठियांव चीनी मिल, बाराबंकी की हैदरगढ़ चीनी मिल, सीतापुर की हरगांव चीनी मिल, बरेली की मीरगंज चीनी मिल और हरदोई की लोनी चीनी मिल शामिल हैं।
टिश्यू कल्चर तकनीक से तैयार बीज गन्ना, सामान्य विधि से तैयार होने वाले बीज गन्ना के मुकाबले शुद्धता, संवर्धन और गुणवत्ता में ज्यादा बेहतर होता है। यह बीज गन्ना रोग रोधी भी रहता है और इससे उत्पादन भी अधिक मिलता है। विभाग अपने वर्ष 2047 के विजन के तहत इन बीजों की उपलब्धता को बढ़ाने की योजना पर काम रहा है।
इसके लिए ही नई लैब की स्थापना का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके तहत बिजनौर व मुजफ्फरनगर में चार-चार, बुलंदशहर, सीतापुर, बहराइच व कुशीनगर में दो-दो और शामली, सहारनपुर, बागपत, रामपुर, अमरोहा, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, अयोध्या, गोरखपुर व महाराजगंज में एक-एक लैब शुरू की जाएंगीं। इसके लिए चीनी मिलों को जल्द काम शुरू करने के लिए कहा गया है। गन्ना आयुक्त मिनिस्ती एस. ने इन प्रस्तावों के अलावा भी टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना के लिए संभावनाएं तलाशने के लिए सभी परिक्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त को निर्देश दिए हैं।
यहां लैब खोलने का प्रस्ताव
मुजफ्फरनगर में खतौली, मंसूरपुर, टिकौला व खाई खेड़ी और बिजनौर में धामपुर, स्योहारा, बुंदकी व चांगीपुर चीनी मिल में टिश्यू कल्चर लैब खोलने का प्रस्ताव है। बुलंदशहर में सावितगढ़ व अगौता, सीतापुर में बिसवां व रामगढ, बहराइच में परसेंडी व जरवलरोड, कुशीनगर में हाटा व रामकोला (पी.) चीनी मिल में लैब स्थापित की जाएगी। इनके अलावा सहारनपुर में शेरमऊ, शामली में ऊन, बागपत में मलकपुर, रामपुर में मिलकनारायनपुर, अमरोहा में धनौरा, बरेली में मीरगंज, लखीमपुर में ऐरा, अयोध्या में मोतीनगर, गोरखपुर में पिपराइच, महाराजगंज में सिसवाबाजार और पीलीभीत चीनी मिल के लिए भी टिश्यू कल्चर लैब शुरू करने का प्रस्ताव है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।