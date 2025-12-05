Language
    UP: लखनऊ में कक्षा छह के बच्चे की कार्डियक अरेस्ट से मृत्यु, परीक्षा के बाद पानी पीते ही जमीन पर गिरा

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 03:39 PM (IST)

    Cardiac Arrest To Class Sixth in Lucknow: मोंटफोर्ट इंटर कॉलेज महानगर में कक्षा छह के छात्र अमय सिंह की आज अंग्रेजी की परीक्षा थी। कॉलेज से मिली जानका ...और पढ़ें

    कक्षा छह के छात्र अमय सिंह की मृत्यु

    जागरण संवाददाता, लखनऊ : राजधानी के मोंटफोर्ट इंटर कॉलेज, महानगर में कक्षा छह के छात्र की कार्डियक अरेस्ट से मृत्यु से शहर में खलबली मच गई है। छात्र अमेय सिंह की मृत्यु की सूचना पर सिविल अस्पताल, महानगर में उसके परिवार के लोगों के साथ स्कूल कर्मचारी एकत्र थे और सभी बेहद गमगीन थे।

    मोंटफोर्ट इंटर कॉलेज, महानगर में दो वर्ष में कार्डियक अरेस्ट से किसी विद्यार्थी की मृत्यु की यह दूसरी घटना है। छात्र अमेय सिंह की मृत्यु पर प्रिंसिपल ने चुप्पी साध ली है। अमेय सिंह की मृत्यु के कारणों पर प्रिंसिपल की चुप्पी पर लोगों नाराजगी भी है।

    प्रिंसिपल ब्रदर जीनू अब्राहम की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। ‍उसमें बताया गया है कि संदीप सिंह का पुत्र अमेय सिंह 6 सी का छात्र था और आज यूनिट टेस्ट-2 में इंग्लिश को पेपर दे रहा था। पेपर खत्म होने के बाद अपनी कापी जमा करने के बाद ही क्लास में गिरकर बेहोश हो गया।

    मोंटफोर्ट इंटर कॉलेज महानगर में कक्षा छह के छात्र अमेय सिंह की आज अंग्रेजी की परीक्षा थी। कॉलेज से मिली जानकारी के अनुसार वह परीक्षा देने के बाद कॉपी जमा कर चुका था। इसके बाद पानी पीने के बाद अचानक ही क्लास में गिर पड़ा। इसके बाद उसको सीपाआर देकर होश में लाने का प्रयास किया गया। सफलता न मिलने पर कॉलेज के स्ट्रेचर से ही तत्काल ही सिविल हॉस्पिटल, महानगर लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया।

    भाऊराव देवरस संयुक्त चिकित्सालय के सीएमएस डॉ मनीष शुक्ला का कहना है कि अमन सिंह काे सुबह 11:05 पर लाया गया था हमने सीपीआर दिया, लेकिन बॉडी रिकवर नहीं कर पाई। 11:29 पर मृत घोषित कर दिया गया कार्डियक अरेस्ट की संभावना है

    बीते वर्ष सितंबर में हुई थी कक्षा तीन की छात्रा की मृत्यु

    मोंटफोर्ट इंटर कॉलेज, महानगर में बीते वर्ष सितंबर में कार्डियक अरेस्ट से कक्षा तीन की छात्रा मानवी सिंह की मृत्यु हो गई थी। मानवी लंच के समय वॉशरूम में हाथ धोने गई थी, तभी गैलरी में गिर पड़ी। उसको तुरंत उसे फातिमा अस्पताल ले जाया गया यहां से चंदन अस्पताल रेफर किया गया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टर ने कार्डियक अरेस्ट से मौत होना बताया है। पुलिस ने बताया कि मानवी के पिता शिखर सिंह ने कोई तहरीर नहीं दी है। मानवी की उम्र 12 वर्ष थी। छात्रा के परिवार ने पुलिस को बताया कि मानवी बीमार चल रही थी, तीन चार वर्ष से उसका इलाज चल रहा था।

     