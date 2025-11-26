उत्तर प्रदेश में सड़कों की विशेष मरम्मत पर खर्च होंगे 4000 करोड़ रुपये, शीघ्र शुरू होगी टेंडर प्रक्रिया

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: अभियान चलाकर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के बाद लोक निर्माण विभाग अब अधिक क्षतिग्रस्त सड़कों को विशेष मरम्मत के माध्यम से ठीक करने जा रहा है। इस काम पर लगभग 4000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके लिए जिलों से प्रस्ताव लिए जा रहे हैं। लगभग 6000 सड़कों को विशेष मरम्मत के माध्यम से ठीक करने का खाका खींच लिया गया है। इन सड़कों का निर्माण कार्य शुरू करने लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी चल रही है।

सड़कों की विशेष मरम्मत के कार्य में भी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आए प्रस्तावों को वरीयता दी जा रही है।पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष एके द्विवेदी के मुताबिक विशेष मरम्मत के लिए 40 लाख तक की लागत वाले लगभग 6000 कार्य स्वीकृति किए गए हैं। इन 6000 सड़कों की विशेष मरम्मत पर ही 2000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। शेष बचे 2000 करोड़ रुपये से 40 लाख से अधिक लागत वाली सड़कों की विशेष मरम्मत कराई जाएगी।

एमपी-एमएलए के प्रस्ताव पर 2000 करोड़ से होंगे कार्य

विभागाध्यक्ष के मुताबिक 26 सांसदों और 32 विधान परिषद सदस्यों से भी सड़कों के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव मिले हैं। इनके प्रस्तावों पर राज्य सड़क निधि से कार्य कराए जाएंगे। इस निधि में लगभग 2000 करोड़ रुपये की व्यवस्था अलग से है। गौरतलब है कि हाल में विधायकों से मिले सड़क व पुल-पुलियों के निर्माण के प्रस्तावों पर काम करने के लिए 22 हजार करोड़ रुपये के काम स्वीकृत किए गए थे। इन कामों को शुरू करने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा रही है।