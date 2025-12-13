UP: कौशल विकास केंद्रों की गुणवत्ता पर सख्त निगरानी, व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा
UP Skill Development Department: अपर मिशन निदेशक प्रिया सिंह ने शनिवार को सिद्धार्थनगर और बलरामपुर स्थित कौशल विकास केंद्रों का क्षेत्रीय भ्रमण किया। ...और पढ़ें
राज्य ब्यूराे, जागरण, लखनऊ: युवाओं को हुनरमंद बनाकर रोजगार से जोड़ने के लक्ष्य के साथ कौशल विकास केंद्रों की कार्यप्रणाली और प्रशिक्षण गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल के निर्देश पर प्रदेशभर के कौशल विकास केंद्रों का नियमित निरीक्षण शुरू कर दिया गया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अधिकारी विभिन्न जिलों में जाकर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रगति, गुणवत्ता और व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा कर रहे हैं।
अपर मिशन निदेशक प्रिया सिंह ने शनिवार को सिद्धार्थनगर और बलरामपुर स्थित कौशल विकास केंद्रों का क्षेत्रीय भ्रमण किया। उन्होंने प्रशिक्षार्थियों से सीधे संवाद कर उनके अनुभव जाने, फीडबैक लिया और उन्हें उपलब्ध रोजगार अवसरों, करियर संभावनाओं और मिशन की योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही ट्रेनिंग पार्टनर्स, सेंटर मैनेजर और एमआइएस मैनेजर्स को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। सहायक निदेशक आशीष कुमार ने बहराइच और श्रावस्ती के प्रशिक्षण केंद्रों का निरीक्षण किया।
