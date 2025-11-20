Language
    UP: लखनऊ में सात दिन का ट्रैफिक डायवर्जन, पीएम नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति का आगमन

    By Ayushman Pandey Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 03:44 PM (IST)

    19th National Jamboree in Lucknow: सात दिन के इस आयोजन को लेकर तैयारियां हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को इसका उद्घाटन करेंगे। समापन 29 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। इस भव्य आयोजन के दौरान सात दिन तक ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा।

    भारत स्काउट व गाइड की डायमंड जुबली जम्बूरी का 19वां राष्ट्रीय आयोजन 

    जागरण संवाददाता, लखनऊ: राजधानी के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड, वृंदावन योजना उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद में भारत स्काउट व गाइड की डायमंड जुबली जम्बूरी का 19वां राष्ट्रीय आयोजन 23 से 29 नवंबर तक किया जा रहा है।

    सात दिन के इस आयोजन को लेकर तैयारियां हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को इसका उद्घाटन करेंगे। समापन 29 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। इस भव्य आयोजन के दौरान सात दिन तक ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा।

    भारत स्काउट्स एवं गाइड्स राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली 19 वीं राष्ट्रीय जंबूरी एवं डायमंड जुबली जंबूरी का आयोजन लखनऊ में 23 से 29 नवम्बर 2025 तक करा रहा है। पुलिस उपायुक्त(डीसीपी) यातायात कमलेश दीक्षित ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान उस इलाके में डायवर्जन व्यवस्था लागू की जा रही है। ऐसे में लोग वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें। इस दौरान कोई समस्या आने पर कंट्रोल नंबर 9454405155 पर संपर्क किया जा सकता है।

    यह रहेगी व्यवस्था: सेक्टर-14 नहर पुल चौराहा से सेक्टर-19 चौराहा (पिपरीखेड़ा) की तरफ वाहन नहीं जा सकेंगे। सेक्टर-14 नहर पुल चौराहा से सेक्टर-12 नहर पुल चौराहा, तेलीबाग या नहर रोड से कालिन्दी पार्क मोड़ होकर जा सकेंगे।

    वाहन सेक्टर-19 चौराहा (पिपरीखेड़ा) से सेक्टर-16 सपना इन्क्लेव तिराहा, सेक्टर-15 चौराहा/ कार्यक्रम स्थल की तरफ नहीं जा सकेंगे। इसके स्थान पर सेक्टर-19 चौराहा (पिपरीखेड़ा) से कल्ली पश्चिम पुलिस लाइन रोड या सेक्टर-14 नहर पुल चौराहा, उतरेठिया शहीद पथ रेलवे क्रासिंग से वृन्दावन योजना सेक्टर-7 सी तिराहा से दाहिने तेलीबाग होकर जा सकेंगे।

    सेक्टर-16 (सपना इनक्लेव) तिराहा से सेक्टर-15 चौराहा /कार्यक्रम स्थल की तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि यह सेक्टर-16 (सपना इनक्लेव) तिराहा से सेक्टर-19 चौराहा (पिपरीखेड़ा) या ट्रामा सेण्टर चौराहा, सेक्टर-17 नहर पुल चौराहा, पीजीआइ तिराहा होकर जा सकेंगे।
    सेक्टर-18 (न्यू ट्रामा सेंटर) चौराहा से सपना इनक्लेव सेक्टर-16 तिराहा, सेक्टर-19 चौराहा (पिपरीखेड़ा) की तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि सेक्टर-18 (न्यू ट्रामा सेंटर) चौराहा से दाहिने सेक्टर-17 वृन्दावन योजना, कल्ली पश्चिम पुलिस लाइन रोड होकर जा सकेंगे।

    सेक्टर-12 चौराहा से सेक्टर-15/कार्यक्रम स्थल की तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि सेक्टर-12 चौराहा से ज्ञान सरोवर नहर पुल (ईश्वरी खेड़ा) चौराहा, चिरैयाबाग, तेलीबाग या नहर रोड से कालिन्दी पार्क मोड़ होकर जा सकेंगे। ज्ञान सरोवर नहर पुल (ईश्वरी खेड़ा) चौराहा से सेक्टर-11, सेक्टर-12 नहर पुल, सेक्टर-15/कार्यक्रम स्थल की तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि ज्ञान सरोवर नहर पुल (ईश्वरी खेड़ा) चौराहा से चिरैयाबाग, तेलीबाग या नहर रोड से कालिन्दी पार्क मोड़ होकर जा सकेंगे।

    सेक्टर-08 वृन्दावन योजना शहीद पथ अंडरपास चौराहा से सेक्टर-10, सेक्टर-15/कार्यक्रम स्थल की तरफ वाहन नहीं जा सकेंगे। इनको सेक्टर-08 वृन्दावन योजना शहीद पथ अंडरपास चौराहा अमेटी इंटर नेशनल स्कूल के सामने उतरेठिया शहीद पथ रेलवे क्रासिंग अंडरपास से दाहिने उतरेठिया रेलवे स्टेशन रोड या तेलीबाग होकर जाना पड़ेगा।

    कल्ली पश्चिम पुलिस लाइन्स शिव मंदिर तिराहा से ट्रंजिट हास्टल चौराहा से सेक्टर-18, सेक्टर-15 वृन्दावन योजना कार्यक्रम स्थल की तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि कल्ली पश्चिम पुलिस लाइन्स शिव मंदिर तिराहा से सीएनजी पम्प के सामने से मस्जिद तिराहा, हिमालयन अपार्टमेंट के पीछे से सेक्टर-16 नहर पुल वृन्दावन चौराहा से बांये पीजीआइ होकर जा सकेंगे। कल्ली पश्चिम पुलिस लाइन्स गेट तिराहा से ट्रंजिट हास्टल चौराहा की तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि कल्ली पश्चिम पुलिस लाइन्स गेट तिराहा से बाबूखेड़ा गांव, हिमालयन अपार्टमेंट के पीछे से सेक्टर-16 नहर पुल वृन्दावन चौराहा से बांए पीजीआइ होकर जा सकेंगे।