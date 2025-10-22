UP News: मेडिकल कालेज और चिकित्सा संस्थानों में 189 एमडी और 41 एमएस की सीटें बढ़ीं

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेज में एमडी-एमएस की 230 सीटों पर प्रवेश की अनुमति राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने दे दी है। इसमें 189 एमडी और 41 एमएस की सीटें हैं। प्रदेश के मेडिकल कालेजों में अब तक 1905 परास्नातक (पीजी) की सीटें थीं। अब इनकी संख्या बढ़कर 2135 हो गई है। सरकारी मेडिकल कालेज में पीजी सीटें बढ़ने से एमबीबीएस छात्रों को फायदा होगा। उन्हें बढ़ी हुई सीटों के कारण प्राइवेट कालेज में एमडी-एमएस की पढ़ाई के लिए नहीं जाना पड़ेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राजकीय मेडिकल कालेज सिद्धार्थ नगर में छह एमडी की सीटें बढ़ी हैं। इनमें तीन एमडी बायो केमेस्ट्री और तीन कम्युनिटी मेडिसिन की हैं। फतेहपुर में नौ एमडी की सीटें बढ़ी हैं। इनमें तीन बायो केमेस्ट्री, तीन पैथोलाजी, तीन एनाटमी की सीटें हैं।

हरदोई में छह एमडी की सीटें बढ़ी हैं। इनमें तीन फिजियोलाजी और तीन कम्युनिटी मेडिसिन की सीटें हैं। मीरजापुर में छह एमडी की सीटें बढ़ी हैं। इनमें दो फिजियोलाजी, दो बायोकेमेस्ट्री, दो कम्युनिटी मेडिसिन की सीटे हैं। बांदा में एमडी पेथोलाजी की चार सीटें बढ़ी हैं।

फिरोजाबाद में एमडी की 24 सीटें बढ़ी हैं। इनमें एमएस आर्थोपैडिक, एमएस जनरल सर्जरी, एमएस स्त्री एवं प्रसूति रोग, एमडी एनेस्थीसियोलाजी, एमडी जनरल मेडिसिन, एमडी पीडियाट्रिक की चार-चार सीटें हैं। बस्ती की कुल 10 सीटें बढ़ी हैं। इनमें तीन-तीन एमडी बायोकेमेस्ट्री और एनाटमी, चार फार्माकोलाजी की सीटें हैं।

सहारनपुर में 30 सीटें बढ़ी हैं। इनमें एमडी फिजियोलाजी, एमडी कम्युनिटी मेडिसिन, एमडी पैथोलाजी, एमडी बायोकेमेस्ट्री, एमडी पीडियाट्रिक की चार-चार सीटें, एमडी एनाटमी, एमडी माइक्रोबायोलाजी की तीन-तीन, एमडी फोरेंसिक मेडिसिन और एमडी फार्माकोलाजी की दो-दो सीटें आवंटित की गई हैं।

इसके अलावा एलएलआर मेडिकल कालेज मेरठ में रेस्पिरेटरी मेडसिन की दो सीटें बढ़ी हैं। अंबेडकर नगर में 20 सीटें बढ़ी हैं। एमडी जनरल मेडिसिन, एमडी पैथोलाजी, एमडी जनरल सर्जरी, एमडी फोरेंसिक मेडिसिन की चार-चार सीटें, एमएस आप्थलमोलाजी की दो, एमडी पीडियाटिंग की दो सीटें बढ़ी हैं।

मेडिकल कालेज झांसी में एमडी रेडिएशन आंकोलाजी की दो, एमएस स्त्री एवं प्रसूति रोग की चार, एमडी रेडियोडायग्नोसिस की तीन सीटें बढ़ी हैं। मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज प्रयागराज में एमडी साइकिएट्री की तीन बढ़ी हैं। बहराइच मेडिकल कालेज में एमएस ईएनटी चार, एमडी-एमएस एनाटमी और एमडी बायो केमेस्ट्री की तीन-तीन सीटें बढ़ी हैं।

एसएन मेडिकल कालेज आगरा में एमडी एनेस्थीसियोलाजी, एमडी रेडियो डायग्नोसिस, एमडी जनरल मेडसिन, एमएस जनरल सर्जरी की चार-चार सीटें बढ़ी हैं। जौनपुर मेडिकल कालेज में एमएस आर्थोपैडिक, एमएस जनरल सर्जरी की दो-दो सीटें बढ़ी हैं। चिकित्सा संस्थानों में अधिक संख्या में पीजी करेंगे अभ्यर्थी सुपर स्पेशलिटी पीडियाट्रिक हास्पिटल नोएडा में एमडी पीडियाट्रिक की एक, एमडी इम्यूनोलाजी हीमेटेलाजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एमडी बायोकेमेस्ट्री की तीन-तीन सीटें, एमडी माइक्रोबायोलाजी की दो सीटें (कुल नौ सीटें) बढ़ी हैं। संजय गांधी पीजीआई लखनऊ में एमडी इमरजेंसी मेडिसिन, एमडी रेडियोडायग्नोसिस/रेडियोलाजी, एमडी पैथोलाजी, एमडी इम्यूनो हीमेटोलाजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एमडी माइक्रोबायोलाजी, एमडी एनेस्थीसियोलाजी की चार-चार, एमएस आप्थलमोलाजी की दो, एमएस आर्थोपैडिक की तीन, एमडी हास्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की दो (कुल 31 सीटें) बढ़ी हैं।