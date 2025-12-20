UP: अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ सरकार पर कफ सीरप मामले में जानबूझकर सच्चाई छिपाने का आरोप
Cough Syrup Smuggling: अखिलेश यादव ने तस्वीरों के आधार पर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए उन्होंने कहा कि अगर हम तस्वीरों को ही ठीक म ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शुक्रवार को कोडीन युक्त कफ सीरप की तस्करी में गिरफ्तार लोगों के समाजवादी पार्टी से संबंध होने के आरोप पर समाजवादी पार्टी की तरफ से शनिवार को जवाब मिला है।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को पार्टी मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता में कोडीन युक्त कफ सीरप की तस्करी के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का जवाब दिया। सपा प्रमुख ने इसका जवाब शायरी से दिया। उन्होंने कहा कि अपना चेहरा न पोंछा गया आपसे, आईना बेवजह तोड़ कर रख दिया।
अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में जानबूझकर सच्चाई छिपा रही है और कई असली माफिया को बचाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने तस्वीरों के आधार पर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए उन्होंने कहा कि अगर हम तस्वीरों को ही ठीक मान लें और मेरे साथ खड़ा होने वाला ही माफिया है तो मेरी तस्वीर तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी है। डिप्टी सीएम के साथ भी है। मैं मजबूरी समझ सकता हूं। किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठ बोले और उसके साथ खड़े हुए लोग झूठ बोलें, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।
सपा प्रमुख ने दावा किया कि कोडीन युक्त कफ सीरप का अवैध कारोबार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से फैला हुआ है और इसकी कीमत हजारों करोड़ रुपये में है। अगर सरकार सच में माफियाओं के खिलाफ है, तो जिन-जिन लोगों की तस्वीरें मेरे साथ दिखाई जा रही हैं, उनके घरों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि चाहे ‘कालीन भैया’ हों या ‘कोडीन भैया’, इस अवैध धंधे में शामिल हर व्यक्ति पर एक समान कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर और लखनऊ सहित कई जिलों में कोडीन-आधारित कफ सीरप के एक विशाल अवैध नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है।
