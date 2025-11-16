UP: समाजवादी पार्टी की चुनाव आयोग से सैदपुर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची अपलोड कराने की मांग
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से गाजीपुर के सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) में मतदाताओं को समस्या होने की शिकायत की है। वहां के 414 मतदान केंद्रों की मतदाता सूची वेबसाइट पर अपलोड करने की मांग की है।
प्रदेश अध्यक्ष ने ज्ञापन में कहा है कि एसआइआर प्रक्रिया के लिए जनपद गाजीपुर में 374-सैदपुर विधानसभा क्षेत्र के 414 मतदान केंद्रों की वर्ष 2003 की मतदाता सूची निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण बड़ी संख्या में मतदाताओं प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे हैं।
वहीं बीएलओ भी सभी मतदाताओं तक पहुंच कर गणना प्रपत्र का वितरण नहीं कर रहे हैं। उन्होंने समस्याओं का निदान कराने का अनुरोध किया है, जिससे चार दिसंबर से पूर्व सभी मतदाताओं के गणना प्रपत्र जमा हो जाएं।
सपा ने मनाई बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती
समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर शनिवार को धरती आबा बिरसामुंडा की 150वीं जयंती मनाई गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेन्द्र चौधरी ने बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया।
उन्होंने कहा कि जल, जंगल, जमीन और आदिवासी समाज की अस्मिता की लड़ाई लड़ने वाले बिरसामुंडा जी ने विदेशी शासन के साथ शोषण, अन्याय के खिलाफ भी आवाज उठाई थी। इस दौरान सांसद नरेश उत्तम पटेल, प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल, पूर्व सांसद अरविंद कुमार सिंह आदि उपस्थित रहे।
