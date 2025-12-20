UP: लखनऊ में जुगौली रेलवे क्रासिंग पर बनेगा दो लेन का आरओबी, मिलेगा जाम से छुटकारा

Language
    By Anshu Dixit Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 06:33 PM (IST)

    जुगौली रेलवे क्रासिंग

    अंशू दीक्षित, जागरण, लखनऊ : राजधानिवासियों को रेल उपरिगामी सेतु (आरओबी) की एक और सौगात जुगौली क्रासिंग पर मिलने जा रही है। इस आरओबी के बनाने की मांग पिछले दस साल से की जा रही थी। यहां चौबीस घंटे में तीस से अधिक पैसेंजर व मालगाड़ियों का आवागमन होता है।

    कुछ-कुछ देर में रेलवे क्रासिंग बंद होने और खुलने के दौरान कई किमी. लंबा जाम लगना आम बात हो गई थी। इसको लेकर स्थानीय लोग लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह से पूर्वी विधानसभा के विधायक ओपी श्रीवास्तव के नेतृत्व में मिले थे।

    स्थानीय लोगों की जनसमस्या को देखते हुए इस आरओबी के निर्माण को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड ने रूपरेखा बना ली है। अब शासन से वित्तीय स्वीकृति मिलने का इंतजार हो रहा है। स्वीकृत्ति मिलते ही टेंडर प्रकिया शुरू करने का दावा किया जा रहा है।

    जुगौली क्रासिंग पर बीस साल पहले जाम इतना नहीं लगता था लेकिन अब रविन्द्रपल्ली, गोमती नगर व इंदिरा नगर के अलावा ब्रह्मपुरी में आबादी बढ़ने के साथ ही ट्रेनों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई।

    इसके कारण क्रासिंग बंद होने का क्रम जहां बढ़ गया, वहीं रेल उपरिगामी सेतु से निकलने वाले दो व चार पहिया वाहनों की संख्या हजारों में पहुंच गई है। इसे नियंत्रित करने के लिए रेलवे अब एक साथ क्रासिंग के दोनों बैरियर (बूम) नहीं खोलता है। बैरियर एक-एक करके खोले जाते हैं, जिससे वाहनों का आवागमन सुगम तरीके से हो सके।

    दो लेन का बनेगा उपरिगामी सेतु

    अभियंताओं ने जुगौली रेलवे क्रासिंग पर दो लेन का रेल उपरिगामी सेतु बनाने की सिफारिश की है। क्योंकि इस क्रासिंग का प्रयोग आसपास रहने वाली दो से ढाई लाख की आबादी को ही करना है। उपरिगामी सेतु बनने के बाद आने वाले कई दशकों तक जाम से पूरी तरह से निजात मिल जाएगी।

    168 करोड़ में बनेगा 763.40 मीटर लंबा उपरिगामी सेतु

    अभियंताओं के मुताबिक रेल उपरिगामी सेतु की लंबाई 763.40 मीटर रखी गई है और इसके निर्माण पर लागत का आंकलन 168 करोड़ के आसपास रखा गया है। अगर शासन स्तर से वित्तीय मंजूरी मिलने में देर हाेती है तो निर्माण की लागत बढ़ भी सकती है।

    इसके बनने से गोमती नगर के कई खंड और इंदिरा नगर के कई सेक्टर की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। वर्तमान में जाम के कारण चंद किमी. की दूरी तय करने में तीस से चालीस मिनट लग जाते हैं, रेल उपरिगामी सेतु बनने पर दस मिनट ही लगेंगे। लोहिया चौराहा, रविन्द्रपल्ली के लोगों को भी राहत मिलेगी।