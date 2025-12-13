UP: परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों के समायोजन-स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू, सभी जिलों को निर्देश जारी

बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने नौ दिसंबर को जारी शासनादेश के क्रम में शनिवार को पत्र भेजकर जिलों को आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा है। शीतकालीन अवकाश के दौरान शिक्षामित्रों के समायोजन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों के समायोजन और स्थानांतरण के लिए सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि जिले में तैनात शिक्षामित्रों को निर्धारित प्रारूप में विकल्प भरना होगा। जो शिक्षामित्र अपनी वर्तमान तैनाती पर ही बने रहना चाहते हैं, उनके विकल्प पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

निर्धारित प्रारूप में शिक्षामित्रों को अपना नाम, वर्तमान तैनाती वाले विद्यालय का नाम, मूल तैनाती के विद्यालय में जाने की इच्छा, विवाहित महिला शिक्षामित्रों के मामले में पति के निवास वाले ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या वार्ड स्थित परिषदीय विद्यालय में जाने का विकल्प दर्ज करना होगा। इसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।