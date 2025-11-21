Language
    उत्तर प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में ऑनलाइन वाद दायर करने की सुविधा जल्द, बचेगी दौड़

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 03:58 PM (IST)

    UP Revenue Board on Online Case Filing: परिषद अब राजस्व न्यायालयों में भीड़ कम करने के लिए आनलाइन वाद दाखिल करने की व्यवस्था बना रहा है। अगले माह से परिषद के न्यायालयों में इसे लागू किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में जिलावार यह व्यवस्था लागू की जाएगी। 

    उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊः राज्य के सभी राजस्व न्यायालयों में जल्द ही आनलाइन वाद (केस) दायर करने की सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। सबसे पहले राजस्व परिषद के न्यायालयों में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए वकीलों को अपना प्रोफाइल बनाकर राजस्व परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। प्रोफाइल अपलोड करते ही उन्हें आनलाइन वाद करने की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी।

    राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली (आरसीसीएमएस) के तहत राजस्व परिषद अपने न्यायालयों से संबंधित विभिन्न कार्यों को आनलाइन करने की सुविधा प्रदान कर रहा है। इसके लिए जरूरी राजस्व रिकार्ड को भी आनलाइन किया जा रहा है। परिषद अब राजस्व न्यायालयों में भीड़ कम करने के लिए आनलाइन वाद दाखिल करने की व्यवस्था बना रहा है। अगले माह से परिषद के न्यायालयों में इसे लागू किया जाएगा।

    इसके बाद दूसरे चरण में जिलावार यह व्यवस्था लागू की जाएगी। इससे वकीलों या नागरिकों को वाद दाखिल करने के लिए संबंधित दफ्तरों में आने की जरूरत नहीं रहेगी। आनलाइन वाद दाखिल करने के लिए वकीलों को अपना प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। उसमें उनकी सदस्यता, वरिष्ठता और कितने केस लड़ रहे हैं सबकी जानकारी रहेगी।

    इस व्यवस्था का सबसे अधिक लाभ वकीलों को होगा। उन्हें केस डायरी नहीं बनानी पड़ेगी, जबकि उनकी प्रोफाइल पर ही संबंधित केसों को लेकर सुनवाई की तिथि भी अपडेट की जाएगी। साथ ही संबंधित फोन नंबर पर व्हाट्स एप के जरिए वाद से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पहले एसएमएस पर सूचनाएं भेजी जाती थीं। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद पेशकारों का काम कम हो जाएगा।