चयन के नौ वर्ष बाद भी अटकी फार्मासिस्टों भर्ती, पीड़ितों ने मुख्यमंत्री से लगाई गुहार

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं विभाग में फार्मासिस्ट के 55 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया लगभग नौ वर्ष बाद भी पूरी नहीं हो सकी है। लंबे समय से परेशान चयनित अभ्यर्थियों ने अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नियुक्ति पत्र जारी कराने की मांग की है।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वर्ष 2016 में सम्मिलित तकनीकी सेवा परीक्षा के माध्यम से विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसी के अंतर्गत कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं विभाग में भी फार्मासिस्ट के 55 पद शामिल थे। आयोग ने चयन प्रक्रिया के तहत फरवरी 2023 में लिखित परीक्षा आयोजित कराई थी और अप्रैल 2024 में दस्तावेज सत्यापन पूरा हुआ और जून 2025 में अंतिम चयन परिणाम जारी किया गया। इसके बाद अगस्त 2025 में चयनित अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण और पुलिस सत्यापन भी हुआ।

इसके बावजूद अब तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए हैं। चयनित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र में लिखा है कि भर्ती प्रक्रिया को शुरू हुए अब लगभग नौ वर्ष हो चुके हैं, जिससे अभ्यर्थी मानसिक और सामाजिक तनाव झेल रहे हैं। आग्रह किया है कि मुख्यमंत्री अपने कर कमलों से नियुक्ति पत्र वितरित कर उनकी लंबे समय से चली आ रही प्रतीक्षा को समाप्त करें।