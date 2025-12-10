UP: शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष पद के लिए 32 से अधिक आवेदन, संख्या और बढ़ने की संभावना

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद के लिए 32 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। सभी उम्मीदवारों ने 10 दिसंबर को अंतिम तिथि के दिन निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन शाम छह बजे तक उच्च शिक्षा विभाग में जमा कराए। विभाग का कहना है कि अंतिम तिथि वाले दिन आमतौर पर आवेदन बढ़ते हैं, इसलिए संख्या और बढ़ने की संभावना है।

आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। इस पद के लिए 65 वर्ष तक की आयु वाले अभ्यर्थी ही पात्र थे। चयनित अध्यक्ष को 1,75,000 रुपये मासिक वेतन के साथ राज्य सरकार द्वारा देय सभी भत्ते मिलेंगे।

आयोग की पहली अध्यक्ष प्रो. कीर्ति पांडेय के इस्तीफे के बाद 26 सितंबर से 21 अक्टूबर तक पहले दौर के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उस चरण में 67 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। स्क्रीनिंग में 37 अभ्यर्थी योग्य पाए गए थे, लेकिन साक्षात्कार शुरू नहीं हो सका। इसके बाद अर्हता संबंधी अधिनियम में संशोधन किया गया और 19 नवंबर को नए सिरे से विज्ञापन जारी किया गया।