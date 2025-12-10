Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP: शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष पद के लिए 32 से अधिक आवेदन, संख्या और बढ़ने की संभावना

    By Vivek Rao Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 11:25 PM (IST)

    UP Education News: आयोग उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) भी कराता है। अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद शिक्षकों की लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को आगे ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद के लिए 32 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। सभी उम्मीदवारों ने 10 दिसंबर को अंतिम तिथि के दिन निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन शाम छह बजे तक उच्च शिक्षा विभाग में जमा कराए। विभाग का कहना है कि अंतिम तिथि वाले दिन आमतौर पर आवेदन बढ़ते हैं, इसलिए संख्या और बढ़ने की संभावना है।
    आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। इस पद के लिए 65 वर्ष तक की आयु वाले अभ्यर्थी ही पात्र थे। चयनित अध्यक्ष को 1,75,000 रुपये मासिक वेतन के साथ राज्य सरकार द्वारा देय सभी भत्ते मिलेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आयोग की पहली अध्यक्ष प्रो. कीर्ति पांडेय के इस्तीफे के बाद 26 सितंबर से 21 अक्टूबर तक पहले दौर के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उस चरण में 67 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। स्क्रीनिंग में 37 अभ्यर्थी योग्य पाए गए थे, लेकिन साक्षात्कार शुरू नहीं हो सका। इसके बाद अर्हता संबंधी अधिनियम में संशोधन किया गया और 19 नवंबर को नए सिरे से विज्ञापन जारी किया गया।

    मौजूदा आवेदन प्रक्रिया उसी संशोधित नियमावली के तहत चल रही है। शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रदेश के बेसिक, माध्यमिक, उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों के साथ-साथ सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कालेजों में शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षाएं और साक्षात्कार आयोजित करता है। आयोग उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) भी कराता है। अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद शिक्षकों की लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा सकेगा।