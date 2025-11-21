UP: लखनऊ में एसडीएम के घर चोरी करने वाले तीन गिरफ्तार, लाखों के जेवर बरामद

जागरण संवाददाता, लखनऊ: राजधानी के मड़ियांव क्षेत्र में 24 अक्टूबर 2025 की रात को हुई चोरी की घटना का करीब एक महीन बाद राजफाश किया है। लखनऊ के मड़ियांव क्षेत्र में फतेहपुर की एसडीएम के घर चोरी के मामले में तीन चोरों को गिरफ्तार करने के साथ पुलिस ने लाखों के जेवर बरामद किए हैं। पुलिस को अभी दो लोगों की तलाश है।

सीतापुर रोड की साई विहार कालोनी में फतेहपुर में तैनात एसडीएम अनामिका श्रीवास्तव के बंद मकान में हुई चोरी का मड़ियांव पुलिस ने राजफाश किया है। पांच आरोपितों ने रेकी करने के बाद मकान में चोरी की थी। मड़ियांव पुलिस ने तीन चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चोरी में इस्तेमाल कार और बड़ी मात्रा में चोरी का सामान भी बरामद हुआ है।