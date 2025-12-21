Language
    UP: रायबरेली में सिगरेट लेने के लिए लोको पायलट ने रोकी मालगाड़ी, क्रासिंग पर यातायात दस मिनट प्रभावित

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 02:31 PM (IST)

    Indian Railways: 17 दिसंबर की इस घटना में मालगाड़ी करीब दस मिनट तक रेलवे क्रासिंग पर खड़ी रही, जिसके कारण वहां पर लोग परेशान हुए और आवागमन प्रभावित हु ...और पढ़ें

    सिगरेट लेने के लिए मालगाड़ी रोके जाने का मामला 

    डिजिटल डेस्क, जागरण, लखनऊ: उत्तर प्रदेश में एक हफ्ते में ट्रेन को रोककर अपना व्यक्तिगत काम करने का दूसरे प्रकरण का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। सीतापुर के बाद अब यह प्रकरण रायबरेली का है।

    रायबरेली में सिगरेट लेने के लिए मालगाड़ी रोके जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि लोको पायलट ने मालगाड़ी को रेलवे क्रासिंग पर रोककर सिगरेट ली। बताया जा रहा है कि यह मालगाड़ी एनटीपीसी परियोजना से कोयला अनलोड कर वापस लाई जा रही थी।

    17 दिसंबर की इस घटना में मालगाड़ी करीब दस मिनट तक रेलवे क्रासिंग पर खड़ी रही, जिसके कारण वहां पर लोग परेशान हुए और आवागमन प्रभावित हुआ। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के मलकान रेलवे क्रासिंग पर मालगाड़ी को रोके जाने के मामले में जांच शुरू कर दी गई है।

    सीतापुर में लोको पायलट ने क्रॉसिंग पर रोका टावर वैगन

    सीतापुर में लोको पायलट की मनमानी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां के खैराबाद क्षेत्र के टप्पा खजुरिया के पास रेलवे क्रॉसिंग पर सब्जी खरीदने के लिए टावर वैगन को रोक दिया गया। जिसके चलते रेलवे बैरियर बंद रहा। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अचानक रेलवे क्रॉसिंग पर टावर वैगन खड़ा हो गया। जिससे फाटक बंद हो गया। इस दौरान न तो कोई ट्रेन गुजरने वाली थी और न ही कोई आधिकारिक सूचना दी गई। बताया जा रहा है कि इंजन में सवार रेलवे कर्मचारी सब्जी खरीदने के लिए नीचे उतर गए। पास की दुकानों से सब्जी लेने लगे।

    इस दौरान लोग बैरियर खुलने का इंतजार करते रहे। मौके पर मौजूद लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि रेलवे क्रॉसिंग पर इंजन खड़ा है और बैरियर बंद होने के कारण दोनों ओर वाहन फंसे हुए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग रेलवे अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। वायरल वीडियो के बाद रेलवे की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं।