    UP: लखनऊ में एक और फ्लाईओवर का रास्ता साफ, दायरे में आ रहे कई भूखंड, दिसंबर से होगा जमीन अधिग्रहण

    By Anshu Dixit Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 06:14 PM (IST)

    Gift To Lucknow:  विराज खंड की तरफ 11 लोगों के भूखंड, मकान आरओबी की जद में आ गए हैं। जिला प्रशासन ने ऐसे मकानों के गाटा संख्या व भूखंड संख्या के मालिकों को नोटिस भेजने का काम भी शुरू कर दिया है।

    लखनऊ को एक और फ्लाईओवर का तोहफा (सांकेतिक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, लखनऊ : भरवारा फ्लाईओवर का रास्ता साफ हो गया है। जिलाधिकारी की ओर से भूमि अर्जन, पुनर्वासन अधिनियम 2013 की धारा 19 की अधिसूचना के अंतर्गत 0.9134 हेक्टर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। यह प्रकिया दिसंबर 2025 से शुरू करने की तैयारी है।

    इस प्रयास से यहां जो काम लंबे समय से लंबित है, उसे गति दी जा सकेगी। यहां वाई शेप का रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) बनाया जाएगा। आरओबी की जद में भरवारा की तरफ रहने वाले पंद्रह लोगों के मकान, जमीन व दुकान जा रहे हैं। इसी तरह विराज खंड की तरफ 11 लोगों के भूखंड, मकान आरओबी की जद में आ गए हैं।

    जिला प्रशासन ने ऐसे मकानों के गाटा संख्या व भूखंड संख्या के मालिकों को नोटिस भेजने का काम भी शुरू कर दिया है। पत्र में आरओबी के दायरे में आने वाले प्लाट संख्या व गाटा संख्या का जिक्र करते हुए बताया गया है कि किसी भवन का आधा हिस्सा जा रहा है तो किसी का एक चौथाई हिस्सा।

    उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड वाई शेप का आरओबी बना रहा है। यह 127.50 मीटर लंबा और 129.96 करोड़ की लागत से बनाया जाना है। स्थानीय लोगों के विरोध के कारण अभी तक इस काम को गति नहीं दी जा सकी थी। लोगों का तर्क था कि मैक्स अस्पताल की ओर पड़ने वाली क्रासिंग की ओर से आरओबी बनाया जाए।

    वर्तमान में जहां प्रस्तावित है, वहां आरओबी बनने से कई लोगों के मकान जाएंगे और मुआवजा बने हुए मकान का कम मिलेगा। हालांकि प्रशासन ने आरओबी की जद में आने वाले सभी भूखंड, व गाटा संख्या पर कब्जा लेने की प्रकिया तेज कर दी है। इसी प्रकिया में गाटा संख्या 849 है, इसका क्षे. 0.1129 हेक्टेअर, गाटा संख्या 857 में क्षे.0.1738 हे., गाटा 856 में क्षे.0.0403 हे., गाटा संख्या 855 में क्षे. 0.0384 हे., गाटा संख्या 863 में 0.0562 हे., गाटा संख्या 789स में क्षे. 0.0080 हे., गाटा संख्या 792 में क्षे. 0.00663 हे., गाटा संख्या 811 में क्षे.0.0061 हे., गाटा संख्या 802 में क्षे.0.0159 हे., गाटा संख्या 801 स में क्षे. 0.0123 हे., गाटा संख्या 800 में क्षे. 0.0219 हे., गाटा संख्या 795 में क्षे.0.1254 हे., गाटा संख्या 798 में क्षे. 0.0046 हे. और गाटा संख्या 796 में क्षे. 0.1444 हेक्टेअर ली जाएगी।

    वहीं विराज खंड में प्लाट 557, प्लाट नंबर 2/141, 142, 143, 144, 145, 146 से कुल 0.0113 हेक्टेअर जमीन इन आवंटियों से ली जाएगी और 592 प्लाट, 2/152, 153, 154 से करीब 0.0078 हेक्टेअर जमीन भरवारा फ्लाईओवर के लिए लेगा और इसके बदले मुआवजा देगा।