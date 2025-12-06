Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP: हरदोई में दोना-पत्तल बनाने वाली फैक्ट्री में आग, फैक्ट्री में रखे थे गैस सिलिंडर

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 12:03 PM (IST)

    Fire in Factory in Hardoi: स्थानीय लोगों के अनुसार वहां पर आग लगने के दौरान फैक्टरी परिसर में रखे गैस सिलिंडरों को बाहर निकालने में कर्मचारियों व ग्रा ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    श्याम जी दोना–पत्तल निर्माण इकाई में शनिवार सुबह अचानक लगी आग 

    जागरण संवाददाता, हरदोई: देहात कोतवाली क्षेत्र के आशा गांव के पास श्याम जी दोना–पत्तल निर्माण इकाई में शनिवार सुबह अचानक लगी आग ने पूरे इलाके में अफरा-तफरी मचा दी। सुबह के समय फैक्टरी से घना धुआं उठा और देखते ही देखते आग ने ऐसी तेजी पकड़ी कि लपटें दूर-दूर तक साफ दिखाई देने लगीं। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर लाई गईं और आग बुझाने की कोशिश की गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आग लगने के बाद धुआं का गुबार घना गाढ़ा था कि आसपास के घरों में रहने वाले लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। कई लोग एहतियातन अपने घरों से बाहर निकल आए और खुले स्थानों पर जाकर खड़े हो गए। स्थानीय लोगों के अनुसार वहां पर आग लगने के दौरान फैक्टरी परिसर में रखे गैस सिलिंडरों को बाहर निकालने में कर्मचारियों व ग्रामीणों ने काफी मशक्कत की। समय रहते भारी मात्रा में सिलिंडरों को सुरक्षित निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। आग कैसे लगी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि मशीनों के पास रखे ज्वलनशील सामान में किसी वजह से चिंगारी पड़ी होगी। फायर ऑफिसर महेश प्रताप सिंह ने बताया कि हमें आज सुबह 7.15 बजे आग लगने की खबर मिली और हमने तुरंत दो फायर टेंडर भेजे। मौके पर पहुंचने पर हमने देखा कि आग काफी फैल गई थी और हमने दो और फायर टेंडर बुलाए। इसे जल्द ही काबू में कर लिया जाएगा।

    तीन घंटे राहत-बचाव कार्य

    घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। करीब तीन घंटे तक लगातार पानी की बौछारें की जाती रहीं, लेकिन फैक्टरी में रखे सूखे कच्चे माल और रॉ-मटेरियल के कारण आग को काबू में करना बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा था। दमकल कर्मियों ने बताया कि लपटों की तीव्रता कम करने के लिए फैक्टरी के एक हिस्से को जेसीबी मशीन की मदद से ढहाना पड़ा, ताकि अंदर तक पानी पहुँच सके और आग फैलने से रोकी जा सके।इस दौरान पुलिस बल भी बड़ी संख्या में मौजूद रहा। भीड़ को दूर रखने और राहत कार्यों में बाधा न आए, इसके लिए मौके पर बैरिकेडिंग कर दी गई। अधिकारी लगातार हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। फिलहाल आग पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया गया है, लेकिन पूरी तरह बुझाने में अभी समय लग सकता है।अधिकारियों का कहना है कि आग पूरी तरह शांत होने के बाद ही नुकसान का वास्तविक आकलन किया जाएगा। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार फैक्टरी में रखा तैयार माल, मशीनरी और कच्चा सामान जलकर नष्ट हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस क्षेत्र में पहली बार इतनी भीषण आग लगी है, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। फिलहाल प्रशासन और दमकल विभाग स्थिति को सामान्य बनाने में लगे हुए हैं।