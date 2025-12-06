UP: हरदोई में दोना-पत्तल बनाने वाली फैक्ट्री में आग, फैक्ट्री में रखे थे गैस सिलिंडर

जागरण संवाददाता, हरदोई: देहात कोतवाली क्षेत्र के आशा गांव के पास श्याम जी दोना–पत्तल निर्माण इकाई में शनिवार सुबह अचानक लगी आग ने पूरे इलाके में अफरा-तफरी मचा दी। सुबह के समय फैक्टरी से घना धुआं उठा और देखते ही देखते आग ने ऐसी तेजी पकड़ी कि लपटें दूर-दूर तक साफ दिखाई देने लगीं। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर लाई गईं और आग बुझाने की कोशिश की गई।

आग लगने के बाद धुआं का गुबार घना गाढ़ा था कि आसपास के घरों में रहने वाले लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। कई लोग एहतियातन अपने घरों से बाहर निकल आए और खुले स्थानों पर जाकर खड़े हो गए। स्थानीय लोगों के अनुसार वहां पर आग लगने के दौरान फैक्टरी परिसर में रखे गैस सिलिंडरों को बाहर निकालने में कर्मचारियों व ग्रामीणों ने काफी मशक्कत की। समय रहते भारी मात्रा में सिलिंडरों को सुरक्षित निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। आग कैसे लगी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि मशीनों के पास रखे ज्वलनशील सामान में किसी वजह से चिंगारी पड़ी होगी। फायर ऑफिसर महेश प्रताप सिंह ने बताया कि हमें आज सुबह 7.15 बजे आग लगने की खबर मिली और हमने तुरंत दो फायर टेंडर भेजे। मौके पर पहुंचने पर हमने देखा कि आग काफी फैल गई थी और हमने दो और फायर टेंडर बुलाए। इसे जल्द ही काबू में कर लिया जाएगा।