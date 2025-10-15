UP News: फाइलेरिया प्रभावित 544 ब्लाकों में संक्रमण की दर एक प्रतिशत से कम

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के 51 जिलों के 782 ब्लाक फाइलेरिया से प्रभावित हैं। इनमें से 544 ब्लाक में संक्रमण की दर एक प्रतिशत से नीचे आ गई है। बचे हुए 238 ब्लाक में भी संक्रमण की दर को कम करने का अभियान चल रहा है।

स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष ने फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की समीक्षा कार्यशाला में मंगलवार को ये जानकारी। उन्होंने सर्वजन दवा सेवा अभियान (एमडीए) में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 11 आशा, तीन एएनएम, आठ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, एक आशा संगिनी, एक वरिष्ठ मलेरिया निरीक्षक और एक सहायक मलेरिया अधिकारी को सम्मानित भी किया।

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीवीबीडीसी) की निदेशक डा़ तनु जैन और डा़ सुदर्शन मंडल ने समीक्षा कार्यशाला में आए 14 राज्यों के प्रतिनिधियों से कहा कि वो अपने-अपने अनुभवों और नवाचारों को साझा करें। जिससे परस्पर सीखने की प्रक्रिया तेज हो और देश 2027 तक फाइलेरिया मुक्त होने के लक्ष्य को प्राप्त कर सके।