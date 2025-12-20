Language
    UP: केजीएमयू में महिला रेजिडेंट पर मतांतरण का दबाव, KGMU प्रबंधन के संज्ञान में आया प्रकरण

    By Vikash Mishra Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 07:14 PM (IST)

    Religion Conversion Matter in KGMU: प्रेम विवाह से पहले हिंदू रेजिडेंट छात्रा पर धर्म बदलने का दबाव डाला गया। मतांतरण का दबाव महिला रेजिडेंट के साथी प ...और पढ़ें

    केजीएमयू में मतांतरण का मामला सामने आया 

    जागरण संवाददाता, लखनऊ: विश्वविख्यात किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में मतांतरण का मामला सामने आया है। यह प्रकरण भी उस समय सामने आया जब मेडिकल यूनिवर्सिटी का 21वां दीक्षा समाराेह आयाेजित किया जा रहा था और रविवार काे स्थापना दिवस मनाया जाएगा।
    प्रेम विवाह से पहले हिंदू रेजिडेंट छात्रा पर धर्म बदलने का दबाव डाला गया। मतांतरण का दबाव महिला रेजिडेंट के साथी पुरुष रेजिडेंट डाक्टर ने डाला है। आरोप है कि जब महिला ने इसका विरोध किया तो प्रेमी ने संबंध तोड़ लिया। मानसिक रूप से परेशान महिला रेजिडेंट ने आत्महत्या का का प्रयास किया। गंभीर स्थिति में ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां आइसीयू में उसका इलाज चल रहा है।
    पीड़िता के परिवारीजन की ओर से मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल और राज्य महिला आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। महिला रेजिडेंट केजीएमयू के हास्टल में रहती है। जुलाई 2025 उसे एमडी पैथोलाजी में दाखिला मिला, जहां उसकी मुलाकात पुरुष रेजिडेंट डाक्टर से हुई।

    दोनों के बीच बातचीत के बाद अच्छे संबंध हो गए। पीड़िता के परिवारीजन का आरोप है कि पुरुष रेजिडेंट ने बेटी को प्रेमजाल में फंसाया और महीनों शोषण किया। जब शादी की बात आई तो रेजिडेंट मतांतरण का दबाव बनाने लगा, लेकिन महिला रेजिडेंट ने ऐसा करने से मना कर दिया।
    इससे नाराज बाद पुरुष रेजिडेंट ने महिला से सभी संबंध खत्म कर लिया। इस घटना से पीड़िता मानसिक रूप से परेशान हो गई। परिवारीजन का आरोप है कि बेटी मानसिक रूप से बहुत परेशान है। उसने आत्महत्या का प्रयास किया। अभी आइसीयू में इलाज चल रहा है। अभी तबीयत में बहुत सुधार नहीं है। आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसने बेटी का महीनों शोषण किया।

    दोनों रेजिडेंट के परिवारजन को बुलाया गया

    केजीएमयू के प्रवक्ता प्रो. केके सिंह ने बताया कि मामले का संज्ञान लिया गया है। दोनों रेजिडेंट पैथोलाजी प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं। पीड़िता ने मुख्यमंत्री पोर्टल और राज्य महिला आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई है। दोनों रेजिडेंट के परिवारजन को बुलाया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन महिला डाक्टर के साथ है।