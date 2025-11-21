Language
    UP: किसानों को सम्मान राशि पाने में बड़ी परेशानी से मिलेगी मुक्ति, खतौनी में संशोधित करा सकेंगे नाम

    By Hemant Kumar Srivastava Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 01:18 PM (IST)

    PM Kisan Samman Nidhi: खतौनी और आधार कार्ड में एक समान नाम न होने की वजह से कई किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पा रहा था। राजस्व परिषद खतौनी को आधार से लिंक करने की योजना पर काम कर रहा है।

    किसानों को जल्द ही आधार कार्ड के अनुसार खतौनी में अपना नाम संशोधित करने की सुविधा

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊः किसानों को जल्द ही आधार कार्ड के अनुसार खतौनी में अपना नाम संशोधित करने की सुविधा मिलेगी। राजस्व परिषद ने किसानों को यह सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू कर दी है।

    प्रदेश के तमाम किसानों को इस सुविधा का बड़ा लाभ मिलेगा। खतौनी और आधार कार्ड में एक समान नाम न होने की वजह से कई किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पा रहा था। राजस्व परिषद खतौनी को आधार से लिंक करने की योजना पर काम कर रहा है।

    इस काम में सबसे बड़ी समस्या यह सामने आ रही है कि कई किसानों की खतौनी और आधार कार्ड में नाम अलग-अलग दर्ज हैं। राजस्व परिषद किसानों को आधार के मुताबिक खतौनी में अपना नाम दर्ज करवाने की सुविधा देने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए किसानों को संबंध राजस्व अधिकारियों की स्वीकृति लेनी होगी।
    प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु से पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी की, जिसमें 9 करोड़ से अधिक किसानों को 2,000 रुपये (कुल 18 हजार करोड़) मिले। जिन किसानों को अभी तक राशि नहीं मिली, वे pmkisan.gov.in पर 'Know Your Status' विकल्प से आधार नंबर से ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं। अलर्ट के लिए मोबाइल नंबर अपडेट रखना भी जरूरी है।
    कैसे ऑनलाइन पता करें कि पीएम किसान का पैसा आया है या नहीं
    आज भी कई किसान या तो बैंक जाकर या फिर दूसरों से पूछकर पता करते हैं, लेकिन आपको इस काम के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही सिर्फ मोबाइल फोन से मिनटों में ये चेक कर सकते हैं।
    सबसे पहले अपने फोन में ब्राउजर खोलें और ऑफिशिय वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।
    इसके बाद होमपेज पर आपको ‘Know Your Status’ का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करें।
    इतना करते ही नया पेज खुलेगा, जहां आपको अपना Aadhaar Number एंटर करना होगा।
    इसके बाद कै प्चा भरें और Get Data वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
    अब आपकी स्क्रीन पर यह जानकारी दिख जाएगी कि किस्त भेजी गई है या नहीं, किस तारीख को भेजी गई, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर का स्टेटस, आपके नाम में कोई एरर है या नहीं या फिर ई-केवाईसी पूरी हुई है या नहीं।
    मोबाइल नंबर अपडेट होना भी जरूरी
    इसके अलावा अगर आपका मोबाइल नंबर पोर्टल पर अपडेट नहीं है, तो आपको किस्त जारी होने का मैसेज नहीं मिलेगा। वहीं, ई-केवाईसी या लैंड वेरिफिकेशन से जुड़े अलर्ट भी आपको नहीं मिलेंगे। अगर बैंक वेरिफिकेशन फेल हो जाता है तो भी आपको SMS नहीं आएगा। इसलिए किस्त आने से पहले अपना मोबाइल नंबर भी जरूर अपडेट करें।