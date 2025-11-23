Language
    UP: लखनऊ के गोल्फ चौराहे पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर परिवार ने किया आत्मदाह का प्रयास, पुलिस ने बचाया

    By Ayushman Pandey Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 04:24 PM (IST)

    Lucknow News: जगदीश रविवार को परिवार के 12 लोगों के साथ गोल्फ क्लब चौराहे पर पहुंचे और ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर मौजूद आत्मदाह निरोधी दस्ते ने इन सभी को देखा, तो बचा लिया।

    आसीवन पुलिस को बुलाकर की जा रही आगे की कार्रवाई 

    जागरण संवाददाता, लखनऊ: उन्नाव के आसीवन इलाके में जमीनी विवाद में दो पक्षों में मारपीट हुई थी। पुलिस ने जगदीश यादव समेत अन्य पर मुकदमा दर्ज किया। इस बात से नाराज जगदीश रविवार को परिवार के 12 लोगों के साथ गोल्फ क्लब चौराहे पर पहुंचे और ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर मौजूद आत्मदाह निरोधी दस्ते ने इन सभी को देखा, तो बचा लिया।

    सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) हजरतगंज विकास जायसवाल ने बताया कि मामला आसीवन थाना क्षेत्र का है, जहां दोनों पक्षों के बीच पहले भी तनाव की स्थिति बनी रही है। एसीपी ने बताया कि आसिवन थाने की पुलिस से जानकारी की गई तो उन्होंने बताया कि बीती 25 मार्च 2025 को जगदीश यादव और विपक्षी सूरज बली के बीच जमीन को लेकर विवाद हुआ था। उस समय आरोप है कि सूरज बली विक्रमादित्य मार्ग पर ज्वलनशील पदार्थ लेकर पहुंचे थे। इसके बाद प्रशासन की मध्यस्थता से विवाद का निस्तारण कराया गया, लेकिन दोनों पक्षों के बीच रंजिश हो गई।

    इसी रंजिश को लेकर 21 नवंबर 2025 को जगदीश यादव और सूरज बली के परिवारों के बीच मारपीट हुई, जिसमें सूरज बली के सिर में गंभीर चोट आई। इसके बाद सूरज बली की तहरीर पर थाना आसीवन में मारपीट, एससी-एसटी समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।

    इसके बाद जगदीश यादव ने आरोप लगाया कि पंजीकृत मुकदमे में कई निर्दोष लोगों को भी फंसाया गया है और उनकी बात सुने बिना गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर दिया गया। इसी से नाराज जगदीश परिवार के साथ गोल्फ चौराहे पहुंचे और आत्मदाह करने की चेतावनी देते हुए ज्वलनशील पदार्थ डालने का प्रयास किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझाकर स्थिति नियंत्रित की। मामले की जांच निष्पक्ष कराने का आश्वासन दिया गया है। साथ ही आसीवन पुलिस को बुलाकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

    प्रशासन पर दबाव डालने का होगा मुकदमा

    एसीपी ने बताया कि जगदीश यादव समेत अन्य लोगों पर पहले से मुकदमा दर्ज है। ऐसे में कार्रवाई न हो, इसके लिए आत्मदाह के प्रयास के लिए आ गए। इससे वे प्रशासन पर दबाव बनाना चाहते हैं। इस आधार पर चौकी इंचार्ज पांच केडी दारोगा शशिकांत की तहरीर पर जगदीश यादव समेत अन्य 12 लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पूछताछ की जा रही है कि ज्वलनशील पदार्थ कहां से लाए थे। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।