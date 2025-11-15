Language
    UP: भारत कौशल प्रतियोगिता में हर प्रतिभागी को मिलेगा मौका, जिला स्तर पर होगा प्रतिभा चयन

    By Dilip Sharma Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 07:34 PM (IST)

    UP News: जिला स्तरीय प्रतियोगिता नोडल आइटीआइ में आयोजित होगी। इसके लिए हर जिले में संयुक्त निदेशक और नोडल प्रिंसिपल की दो सदस्यीय समिति गठित की गई है।

    भारत कौशल प्रतियोगिता-2025 

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: भारत कौशल प्रतियोगिता-2025 के प्रथम चरण की शनिवार से शुरुआत होगी। इस चरण में जिला स्तर पर 25 नवंबर तक कौशल विकास प्रतियोगिता कराई जाएगी और हर जिले से 10-10 अभ्यर्थियों को मंडल स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाएगा। उप्र कौशल विकास मिशन निदेशक पुलकित खरे ने प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण कराने वाले सभी प्रतिभागियों को पर्याप्त अवसर देने के निर्देश दिए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मिशन मुख्यालय में आयोजित वर्चुअल बैठक में निदेशक ने कहा कि प्रतियोगिता का प्रथम चरण जनपद स्तरीय होगा, इसके लिए प्रदेशभर से युवाओं द्वारा बड़ी संख्या में पंजीकरण कराया गया है। यह प्रतियोगिता चयनित 20 कौशलों में आयोजित की जाएगी, इसके लिए 18 मंडलों से पांच से छह प्रमुख विधाएं चिह्नित की गई हैं।

    जिला स्तरीय प्रतियोगिता नोडल आइटीआइ में आयोजित होगी। इसके लिए हर जिले में संयुक्त निदेशक और नोडल प्रिंसिपल की दो सदस्यीय समिति गठित की गई है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रतियोगिता में कम से कम 90 प्रतिशत प्रतिभागियों की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। सभी पंजीकृत अभ्यर्थियों को समय पर सूचित किया जाए।

    जिला स्तर पर 10 चयनित प्रतिभागियों के नाम मिशन मुख्यालय को प्रेषित किए जाएंगे। ये चयनित प्रतिभागी एक से 10 दिसंबर तक होने वाली मंडल स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। मंडल स्तर पर मूल्यांकन के लिए संयुक्त निदेशक और इंडस्ट्री विशेषज्ञों की तीन सदस्यीय सदस्यीय दो समिति बनाई जाएंगी, जिनकी सूची अनुमोदन के लिए मिशन मुख्यालय को भेजी जाएगी।

    अनुमोदन के बाद संबंधित विधाओं के लिए सील्ड पैक प्रश्नपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके बाद राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए प्रत्येक विधा से न्यूनतम पांच चयनित अभ्यर्थियों की अवरोही क्रम में सूची मिशन मुख्यालय भेजना अनिवार्य होगा। निदेशक ने कहा कि प्रतियोगिता निष्पक्ष, पारदर्शी एवं अवसर-समानता के सिद्धांतों पर आधारित हो। बैठक में मिशन के संयुक्त निदेशक मयंक गंगवार आदि अधिकारी उपस्थित रहे।