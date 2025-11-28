UP : लखनऊ में जंबूरी के बैकड्राप पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को बना दिया मुख्यमंत्री

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के जंबूरी में एक कार्यक्रम में लगाए गए बैकड्राप पर हुई गलती ने राजनीति में चर्चाओं और चटखारों का बाजार गर्म कर दिया है।

कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को मंच पर लगाए गए बैकड्राप (प्रष्ठभूमि में अंकित कार्यक्रम की जानकारी) में मुख्यमंत्री लिखा गया। इससे संबंधित फोटो के इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं। मानवीय भूल के सहारे विरोधी, भाजपा में गुटबाजी के सवाल खड़े कर रहे हैं तो कोई इसे राजनीति के भविष्य का संकेत बता रहा है।