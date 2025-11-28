Language
    UP : लखनऊ में जंबूरी के बैकड्राप पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को बना दिया मुख्यमंत्री

    By Ajay Jaiswal Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 02:12 PM (IST)

    Dy CM Keshav Prasad Maurya Mentioned CM of UP: इससे संबंधित फोटो के इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं। मानवीय भूल के सहारे विरोधी, भाजपा में गुटबाजी के सवाल खड़े कर रहे हैं तो कोई इसे राजनीति के भविष्य का संकेत बता रहा है।

    लखनऊ: 24 नवंबर को जंबूरी के कार्यक्रम के लगे पोस्टर में केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री लिखा गया है। इंटरनेट मीडिया

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के जंबूरी में एक कार्यक्रम में लगाए गए बैकड्राप पर हुई गलती ने राजनीति में चर्चाओं और चटखारों का बाजार गर्म कर दिया है।

    कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को मंच पर लगाए गए बैकड्राप (प्रष्ठभूमि में अंकित कार्यक्रम की जानकारी) में मुख्यमंत्री लिखा गया। इससे संबंधित फोटो के इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं। मानवीय भूल के सहारे विरोधी, भाजपा में गुटबाजी के सवाल खड़े कर रहे हैं तो कोई इसे राजनीति के भविष्य का संकेत बता रहा है।

    केशव प्रसाद मौर्य जंबूरी में 24 नवंबर को आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं ड्रोन शो में शामिल हुए। मंच के बैकड्राप पर कार्यक्रम के उदघाटनकर्ता के तौर पर केशव के नाम के नीचे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश लिखा हुआ था। कार्यक्रम के बाद केशव ने अपने एक्स अकाउंट पर जब तस्वीरें पोस्ट कीं तो कुछ यूजर्स की नजर इस गलती पर पड़ी। फिर इसे लेकर इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करने का सिलसिला शुरू हो गया।