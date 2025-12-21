Language
    UP: उत्तर प्रदेश पुलिस में लिपिक संवर्ग में 537 पदों पर दारोगा की सीधी भर्ती, 19 तक कर सकते हैं आवेदन

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 03:48 PM (IST)

    UP Police SI-ASI Recruitment: पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) और पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के 537 रिक्त पदों पर सीधी भर् ...और पढ़ें

    उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड 

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) और पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के 537 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने शनिवार को अपनी वेबसाइट पर इसकी विज्ञप्ति जारी कर दी है।

    सीधी भर्ती के 537 रिक्त पदों पर अभ्यर्थी 19 जनवरी तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती बोर्ड के अनुसार वेबसाइट https://uppbpb.gov.in पर भर्ती के लिए पात्रता, आनलाइन आवेदन करने की प्रकिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, प्रमाणपत्रों का प्रोफार्मा, लिखित परीक्षा, पाठ्यक्रम, आरक्षण, आयु सीमा आदि के संबंध में निर्धारित महत्वपूर्ण निर्देश की जानकारी उपलब्ध कराई गई है।

    537 पदों पर नियुक्तियां

    इस भर्ती के माध्यम से कुल 537 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें से पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) के लिए 112 पद, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) के लिए 311 एवं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के लिए 114 पद आरक्षित हैं। आवेदन की समय सारिणी के तहत 19 जनवरी तक आवेदन शुल्क जमा किया जा सकता और जमा किए गए शुल्क का समायोजन 22 जनवरी तक किया जा सकता है। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी भर्ती में शामिल होने के लिए केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

    पात्रता एवं मापदंड

    एसआई एवं एएसआई क्लर्क पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थियों का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से स्नातक होना अनिवार्य है। इसके साथ ही हिंदी टाइपिंग 25 शब्द प्रति मिनट, अंग्रेजी टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट और DOEACC या NIELIT से 'O' लेवल सर्टिफिकेट धारक हो।

    आयु

    भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जुलाई 2025 को ध्यान में रखकर होगी। आरक्षित श्रेणी से आने वाले युवाओं को ऊपरी उम्र में छूट मिलेगी।

    कैसे करें आवेदन

    यूपी पुलिस भर्ती 2025 एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें।
    वेबसाइट के होम पेज पर एसआई-एएसआई भर्ती के अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
    इसके बाद रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके OTR कर लें।
    अब आप लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
    कैटेगरी के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करें और फॉर्म को सबमिट कर दें।

    फीस

    अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस एवं ओबीसी वर्ग को फीस के रूप में 500 रुपये का भुगतान करना होगा। एससी, एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन फीस 400 रुपये निर्धारित है। शुल्क भुगतान ऑनलाइन माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI से किया जा सकता है।