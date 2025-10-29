Language
    UP News: मुख्यमंत्री से राज्य में बांस शिल्प विकास बोर्ड स्थापित करने की मांग

    By Hemant Kumar Srivastava Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 01:47 PM (IST)

    UP News: मुख्यमंत्री से मंगलवार को मुलाकात में डा. निर्मल ने अवगत कराया कि बांस से निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, ओडिशा व मिजोरम सहित कई राज्यों में बांस आधारित कलस्टर/बोर्ड स्थापित किए गए हैं। 

    यूपी में बांस शिल्प विकास बोर्ड की स्थापना का आग्रह 

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: उत्तर प्रदेश दैवीय आपदा प्रबंधन जांच समिति के सभापति एवं विधान परिषद सदस्य डा. लालजी प्रसाद निर्मल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर यूपी में बांस शिल्प विकास बोर्ड की स्थापना किए जाने का आग्रह किया। जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिशा में वह सकारात्मक निर्णय लेंगे।
    मंगलवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात में डा. निर्मल ने अवगत कराया कि बांस से निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, ओडिशा व मिजोरम सहित कई राज्यों में बांस आधारित कलस्टर/बोर्ड स्थापित किए गए हैं। यूपी में बांस का उपयोग बढ़ाने और इससे जुड़े कामगारों का जीवन स्तर उठाने के लिए प्रदेश में भी बांस शिल्प विकास बोर्ड गठित करना चाहिए।
    उन्होंने कहा कि बांस से बनी हुई टोकरियों का फलों, सब्जियों व अन्य सामान रखने के लिए उपयोग होता है। साथ ही बांस से बांसुरी, खिलौने और घर के सजावट की वस्तुएं बनाई जाती हैं। मौजूदा समय में बांस से कागज बनाया जा रहा है और उसी कागज से प्लेट, ग्लास, लिफाफे, कैरी बैग का निर्माण हो रहा है। सरकार बांस से बनी हुई वस्तुओं को चलन में लाने के लिए प्रोत्साहित करे। इससे बांस शिल्प समाज के लोगों को रोजगार के नये अवसर मिलेंगे। प्लास्टिक का उपयोग कम होने से प्रदूषण भी कम होगा।

