UP: राजनाथ सिंह ने CM योगी आदित्यनाथ को जमकर सराहा, बोले-वामपंथी इतिहासकारों ने छिपाया और योगी ने दलित-पिछड़ों को पढ़वाया

जागरण संवाददाता, लखनऊ : रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के साथ रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान के साथ लखनऊ के वृंदावन आवासीय योजना के सेक्टर 19 में वीरांगना ऊदा देवी पासी की प्रतिमा का अनावरण किया। वीरागंना ऊदा देवी पासी के बलिदान दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में लखनऊ के सांसद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम को जमकर सराहा।

राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई एक पार्टी व वर्ग के लोगों ने ही लड़ी है। वामपंथी इतिहासकारों ने यही दुष्प्रचार किया। इसमें अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वालों को वह स्थान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब दलितों व पिछड़ों का इतिहास बच्चों को पढ़वा रहे हैं।

रक्षामंत्री ने कहा कि पासी समाज का जन्म गोरक्षा और मातृभूमि की रक्षा के लिए हुआ था। अनेक पासी समाज के राजाओं ने सर्व समाज की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान से पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि महिलाएं हर बड़े काम को पुरुषों के समान करने में सक्षम हैं, ऑपरेशन सिंदूर में महिलाओं ने यह साबित किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बहराइच में महाराजा सुहेल देव का स्मारक बनवाया है अब लखनऊ में महाराजा बिजली पासी का स्मारक बनवाया जा रहा है।

ऊदा देवी पासी सिर्फ नारी शक्ति ही नहीं हर हिंदुस्तानी की प्रेरणा का पुंज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऊदा देवी पासी सिर्फ नारी शक्ति ही नहीं हर हिंदुस्तानी की प्रेरणा का पुंज है जिन्होंने फिरंगियों को धूल चटाकर यह साबित किया कि अन्याय बड़ा हो तो प्रतिकार उससे भी बड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विरासत का सम्मान करने के लिए बिजली पासी किले पर लाइट एंड साउंड सिस्टम की स्वीकृति दी गई है इससे इस समाज नायकों की गाथा लोग देख व सुन सकेंगे। तीन पीएसी बटालियन की भर्ती में 20 प्रतिशत सीटों पर महिलाओं का चयन किया है। आश्रम पद्धति के विद्यालयों में दलितों व पिछड़ों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है।