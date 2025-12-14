Language
    UP: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनवरी में शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना

    By Shobhit Srivastava Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 01:33 AM (IST)

    Fresh Air Management in UP: करीब 2700 करोड़ रुपये की इस परियोजना को वर्ष 2025 से 2031 तक छह वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से वायु प्रदूषण घटाने के ...और पढ़ें

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : वायु प्रदूषण की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनवरी में विश्व बैंक की सहायता से शुरू होने वाली उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ करेंगे। इस परियोजना के शासी निकाय की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे, जबकि प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव सदस्य के रूप में नामित होंगे।

    वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से निपटने के लिए योगी सरकार विश्व बैंक के सहयोग से परियोजना शुरू करने जा रही है। इसी 10 दिसंबर को विश्व बैंक के निदेशक मंडल द्वारा परियोजना को औपचारिक स्वीकृति दी गई है। यह वायुक्षेत्र-आधारित वायु गुणवत्ता प्रबंधन परियोजना है, जिसे इंडो-गंगा के मैदानों में वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों को लक्षित करते हुए एक बहु-क्षेत्रीय कार्यक्रम के रूप में विकसित किया गया है।

    यह परियोजना विश्व बैंक द्वारा आइआइटी कानपुर, आइआइटी दिल्ली सहित कई प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से किए गए व्यापक वैज्ञानिक अध्ययनों पर आधारित है। करीब 2700 करोड़ रुपये की इस परियोजना को वर्ष 2025 से 2031 तक छह वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से वायु प्रदूषण घटाने के लिए काम होगा।