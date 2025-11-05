UP News: संपत्ति हड़पने वाले माफिया का UP में होगा बुरा हश्र, यूपी असीमित संभावनाओं वाला राज्य : योगी आदित्यनाथ

जागरण संवाददाता, लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ के पॉश एरिया डालीबाग में बुधवार को 72 गरीब परिवार को फ्लैटों का आवंटन किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने दस पात्रों को गृहस्थी की सामग्री भी प्रदान की। इन फ्लैटों को माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बनवाया है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार गरीबों व व्यापारियों की संपत्ति को हड़पने वाले माफिया को बख्शेगी नहीं। जो भी माफिया गरीबों व व्यापारियों की संपत्ति को हड़पने का प्रयास करेगा या सरकारी जमीन पर कब्जा करेगा उनका हाल डालीबाग के डॉन रहे जैसे माफिया जैसा होगा। सरकार उनका अवैध कब्जा हटाकर गरीबों के लिए आवास बना देगी। समाज के विकास में माफियागर्दी सबसे बड़ा बैरियर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि माफिया के प्रति सहानुभूति रखने वाले अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। देश के संविधान का अपमान करने के साथ ही कानून की धज्जियां उड़ाने वाले माफिया पहले की सरकारों को झुका देते थे। जब तक माफिया जिंदा थे, पहले की सरकारें ‍उनके सामने गिड़गिड़ाती रहीं और उनके मरने के बाद उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ी जाती थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा सरकार में माफियाओं के शासन का इससे बड़ा क्या प्रमाण मिलेगा कि डीजीपी आफिस व आवास के सामने माफिया ने जमीन कब्जा करके महल खड़ा कर लिया था। अब उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होने वाला।

उन्होंने कहा कि एक समय था जब प्रदेश में अक्सर कर्फ्यू लगता था, बहन बेटियां असुरक्षित थी। ऐसे व्यूह को तोड़कर हम उत्तर प्रदेश को असीमित संभावनाओं वाला राज्य बना रहे हैं। अब दुनिया का बड़े से बड़ा उद्यमी यूपी में निवेश करने को तैयार है, सरकार को भी 45 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। अब नए भारत का उत्तर प्रदेश बन रहा है जहां माफिया की जमीन पर गरीब कब्जा कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने बुधवार को माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे से मुक्त डालीबाग की जमीन पर बने एलडीए के 72 फ्लैटों का आवंटन पत्र गरीबों को सौंपा। मुख्यमंत्री ने दस पात्रों को घर की सामग्री देते हुए कहा कि साढ़े आठ साल में प्रदेश के 60 लाख गरीबों को आवास दिया है। सिर्फ आवास ही नहीं अब यूपी में रोजगार भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 72 फ्लैटों को पाने के लिए आठ हजार आवेदन हुए थे, उनमें 5700 लोग पात्र थे। अब एलडीए व आवास विकास परिषद अवशेष गरीबों को आवास दिलाने के लिए नई योजनाएं लाए।