UP: दीपावली का यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होना गर्व का पल: योगी आदित्यनाथ
Deepawli is in UNESCO List: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए जाने को देश और प्रदेश के ...और पढ़ें
राज्य ब्यूराे, जागरण, लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल हाेने काे गर्व का पल बताने के साथ इसका स्वागत किया है। उन्होंने इंटरनेट मीडिया ‘एक्स’ पर लिखा यह उपलब्धि उस दीपावली महोत्सव की गौरवपूर्ण पहचान है, जो अंधकार पर प्रकाश और नए आरंभ का प्रतीक है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ‘एक्स’ के माध्यम से विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से इस उपलब्धि के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान उत्तर प्रदेश के लिए इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अयोध्या प्रभु श्रीराम की पावन भूमि है। यहीं से दीपावली की ऐतिहासिक उत्सव परंपरा की शुरुआत हुई थी।
अयोध्या भारतीय परंपराओं की आत्मा
उन्होंने कहा कि अयोध्या केवल सांस्कृतिक आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि भारतीय परंपराओं की आत्मा है। ऐसे में इस पर्व की वैश्विक मान्यता अयोध्या के आध्यात्मिक महत्व को और भी प्रखर बनाती है।
भारतीय परंपरा- उत्सवों को लेकर सकारात्मक संकेत
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय सम्मान भारत की बढ़ती सांस्कृतिक प्रतिष्ठा का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विश्व स्तर पर अपनी सांस्कृतिक उपस्थिति को व्यापक रूप से स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि भारत की परंपराओं और उत्सवों को विश्व समुदाय द्वारा अपनाया जाना एक सकारात्मक संकेत है।
अयोध्या का शाश्वत प्रकाश मानवता को सत्य, शांति और सद्भाव के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि अयोध्या का शाश्वत प्रकाश मानवता को सत्य, शांति और सद्भाव के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। उनके अनुसार, दीपावली केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि ऐसा जीवन-दर्शन है जो समाज को एकता और संस्कारों की दिशा में अग्रसर करता है।
अयोध्या का दीपोत्सव विश्वविख्यात
अयोध्या का दीपोत्सव विश्वविख्यात होता जा रहा है। इस वर्ष के नौवें संस्करण में कई नए कीर्तिमान स्थापित हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव के अवसर पर अयोध्या स्थित श्रीरामलला के दरबार में दीप प्रज्ज्वलित किया और सरयू तट पर महाआरती में सम्मिलित हुए। राम दरबार में दीप प्रज्ज्वलन के बाद राम की अयोध्या रोशनी से जगमगा उठी। यह आयोजन गिनीज बुक में भी दर्ज किया गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।