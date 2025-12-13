Language
    UP: नशे के काराेबार पर कसा जाएगा शिकंजा, एएनटीएफ में तैनात होंगे 150 और पुलिसकर्मी

    By Alok Mishra Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 09:58 PM (IST)

    Action Against Drug Smugglers: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एएनटीएफ के ढांचे को मजबूत किए जाने के साथ ही अवैध मादक पदार्थों के तस्करों के विरुद्ध कार ...और पढ़ें

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्रवाई और तेज करने का निर्देश

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : नशे के काले कारोबार पर नकेल कसने के लिए गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) में रिक्त पदों पर पुलिसकर्मियों की जल्द तैनाती किए जाने के साथ ही इस विशेष बल में उनकी स्थायी नियुक्ति किए जाने का निर्णय किया गया है। वर्तमान में एएनटीएफ में पुलिसकर्मियों को प्रतिनियुक्ति पर तैनात किए जाने की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एएनटीएफ के ढांचे को मजबूत किए जाने के साथ ही अवैध मादक पदार्थों के तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई और तेज किए जाने का निर्देश दिया है।

    एएनटीएफ के छह थानों व आठ आठ यूनिट का गठन वर्ष 2022 में हुआ था। इन थानों में 28 पुलिसकर्मियों की तैनाती का नियतन है। इनमें एक निरीक्षक, चार उपनिरीक्षक, तीन कंप्यूटर आपरेटर, तीन मुख्य आरक्षी, 12 आरक्षी, दो आरक्षी चालक व तीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल हैं। इसी तरह प्रत्येक यूनिट में एक पुलिस उपाधीक्षक समेत 18 पुलिसकर्मचारियों की तैनाती का नियतन है। इनमें एक पुलिस उपाधीक्षक व निरीक्षक, दो उप निरीक्षक, एक कंप्यूटर आपरेटर, दो मुख्य आरक्षी, आठ आरक्षी, दो आरक्षी चालक व दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तैनात हैं।

    मुख्यमंत्री ने बीते दिनों आइजी एएनटीएफ अब्दुल हमीद व अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। बैठक में एएनटीएफ में नियतन के अनुरूप पुलिसकर्मियों की तैनाती न होने का मुद्दा भी उठा था। मुख्यमंत्री ने एएनटीएफ में 150 और पुलिस अधिकारियों व कर्मियों की तैनाती के साथ ही उनकी स्थायी नियुक्ति किए जाने का निर्देश दिया है। एएनटीएफ को अत्याधुनिक उपकरण व अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। आइजी के अनुसार एएनटीएफ में 15 राजपत्रित अधिकारियों समेत कुल 386 पद स्वीकृत हैं। जबकि वर्तमान में 236 पदों पर ही पुलिसकर्मियों की नियुक्ति है और 150 पद रिक्त हैं।