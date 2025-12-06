UP: उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के जवानों को भी मिलेगी उपचार की कैशलेस सुविधा

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के जवानों को शनिवार को बड़ा उपहार दिया है। मुख्यमंत्री ने होमगार्ड संगठन के 63वें स्थापना दिवस समारोह में होमगार्ड जवानों को भी उपचार की कैशलेस सुविधा प्रदान किए जाने की घोषणा की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सभी वित्त विहीन स्कूल के शिक्षकों और अन्य स्टाफ को भी कैशलेस उपचार प्रदान करने की घोषणा की थी।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने समारोह में कहा कि विभाग जल्द होमगार्ड जवानों को भी उपचार की कैशलेस सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव दे। आयुषमान कार्ड की तरह होमगार्ड जवानों को भी इलाज के लिए कैशलेस सुविधा दी जाएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने रैतिक परेड की सलामी ली। उन्होंने परेड व ग्राउंड की साज सज्जा की प्रशंसा की और कहा कि कानून-व्यवस्था ड्यूटी के अलावा अब होमगार्ड यातायात, डायल 112 व किसी आपदा में सराहनीय काम कर रहे हैं।