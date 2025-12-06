Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP: उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के जवानों को भी मिलेगी उपचार की कैशलेस सुविधा

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 12:20 PM (IST)

    UP Home Guard Diwas: सीएम योगी आदित्यनाथ ने समारोह में कहा कि विभाग जल्द होमगार्ड जवानों को भी उपचार की कैशलेस सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव दे। आयुष ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के 63वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के जवानों को शनिवार को बड़ा उपहार दिया है। मुख्यमंत्री ने होमगार्ड संगठन के 63वें स्थापना दिवस समारोह में होमगार्ड जवानों को भी उपचार की कैशलेस सुविधा प्रदान किए जाने की घोषणा की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सभी वित्त विहीन स्कूल के शिक्षकों और अन्य स्टाफ को भी कैशलेस उपचार प्रदान करने की घोषणा की थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीएम योगी आदित्यनाथ ने समारोह में कहा कि विभाग जल्द होमगार्ड जवानों को भी उपचार की कैशलेस सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव दे। आयुषमान कार्ड की तरह होमगार्ड जवानों को भी इलाज के लिए कैशलेस सुविधा दी जाएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने रैतिक परेड की सलामी ली। उन्होंने परेड व ग्राउंड की साज सज्जा की प्रशंसा की और कहा कि कानून-व्यवस्था ड्यूटी के अलावा अब होमगार्ड यातायात, डायल 112 व किसी आपदा में सराहनीय काम कर रहे हैं।