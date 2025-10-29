UP News: सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती, विद्यालयों में कल देशभक्ति व एकता के रंग में रंगेंगे नौनिहाल

Language
    By Vivek Rao Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 05:19 PM (IST)

    Sardar Patel 150th Birth Anniversary: प्रदेशभर के स्कूलों में 31 अक्टूबर को रन फार यूनिटी सहित कई देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस संबंध में बेसिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस दिन सभी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विशेष गतिविधियां आयोजित होंगी।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर प्रदेशभर के स्कूलों में 31 अक्टूबर को रन फार यूनिटी सहित कई देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

    देश के पहले उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री की 150वीं जयंती के संबंध में बेसिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस दिन सभी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विशेष गतिविधियां आयोजित होंगी।

    सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर प्रदेश भर में शनिवार को सुबह की प्रार्थना सभा में राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई जाएगी, ताकि बच्चों में देश की एकता और अखंडता की भावना को मजबूत किया जा सके। इसके बाद विद्यालयों में रन फार यूनिटी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बच्चे सरदार पटेल के चित्र, पोस्टर और बैनर लेकर एकता के संदेश के साथ दौड़ लगाएंगे।
    इसके साथ ही विद्यालयों में संविधान निर्माण में सरदार पटेल की भूमिका पर विशेष संवाद, निबंध प्रतियोगिता और काव्य गोष्ठी भी आयोजित की जाएगी, ताकि विद्यार्थी उनके योगदान और राष्ट्र निर्माण में निभाई गई उनकी भूमिका को समझ सकें।

    हर स्कूल इन कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे और आयोजित गतिविधियों की फोटो व वीडियो रिपोर्ट जिला कार्यालय के माध्यम से निदेशालय को भेजी जाएगी। यह कार्यक्रम न सिर्फ बच्चों को सरदार पटेल के आदर्शों से परिचित कराएगा, बल्कि उनमें राष्ट्रीय एकता, अनुशासन और राष्ट्रप्रेम की भावना को भी मजबूत करेगा।