UP: रात के अंधेरे में खाद की कालाबाजारी का खेल, रात में बेचा गया 50 फीसद तक उर्वरक

दिलीप शर्मा, जागरण, लखनऊ: लगातार कार्रवाई और निगरानी के बाद भी प्रदेश में खाद की कालाबाजारी का खेल थम नहीं रहा। नेपाल की सीमा से लगे सात जिलों में तो विक्रेताओं ने रात में खाद की बिक्री कर डाली। 10 से लेकर 50 फीसद तक उर्वरक रात ही बेचा गया। पोइंट आफ सेल (पीओएस) डिवाइस के आंकड़ों से यह हकीकत सामने आई तो कृषि विभाग हरकत में आया। विभाग ने रात आठ बजे बाद बिक्री दर्शाने वाले लखीमपुर खीरी महाराजगंज पीलीभीत श्रावस्ती सिद्धार्थ नगर बहराइच और बलरामपुर के 320 विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं।

वर्तमान रबी सीजन में लगभग सभी जिलों में उर्वरक के लिए मारामारी मची हुई है। कृषि विभाग का दावा है कि वर्तमान में प्रदेश में 9.57 लाख टन यूरिया, 3.77 लाख टन डीएपी और 3.67 लाख टन एनपीके उर्वरक उपलब्ध है। पिछले साल के मुकाबले अधिक खाद का वितरण हो रहा है, वर्तमान में प्रतिदिन औसतन 54,249 टन यूरिया बांटा जा रहा है। इसके बावजूद सहकारी समितियों पर किसानों की लंबी-लंबी कतारें लग रही है और वितरण न होने की शिकायतें आ रही हैं। जिलों में खाद की कालाबाजारी से लेकर ओवररेटिंग तक का खेल चल रहा है।

खरीफ सीजन में यही स्थिति रही थी। जिसके बाद कृषि मंत्रि सूर्य प्रताप शाही के निर्देश पर पीओएस मशीनों के साफ्टवेयर में अपडेट किए गए हैं। इनमें से एक अपडेट में रात आठ बजे के बाद खाद विक्रय की निगरानी की व्यवस्था है। मशीन पर आठ बजे के बाद बिक्री दिखाए जाने पर समय सहित पूरा विवरण संबंधित पोर्टल पर दर्ज हो रहा है।

इस डाटा की जांच में ही रात को खाद की बिक्री के मामले पकड़े गए हैं। इनमें लखीमपुर खीरी में 52, महाराजगंज में 25, पीलीभीत में 57,श्रावस्ती में 52, सिद्धार्थनगर में 57,बहराइच में 29 और बलरामपुर में 71 विक्रेताओं ने रात आठ बजे बाद खाद की बिक्री दिखाई। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि इन सभी पर कार्रवाई की गई है। विभाग ने पिछले 15 दिन में प्रदेश में 751 दुकानों का निरीक्षण किया है और 11 लाइसेंस निरस्त किए हैं।