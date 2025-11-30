UP: विवाह के सीजन में विमान कंपनियाें की सहालग, ट्रेनाें में वेटिंग टिकट भी नहीं
Wedding Season And Aviation Companies: लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से देश भर के कई शहरों की ओर जाने वाले विमानों का किराया पांच गुणा तक पहुंच गया है। रविवार की शादियाें में शामिल होने के बाद जो लोग सोमवार को यात्रा करेंगे, उनके लिए विमान का टिकट बहुत महंगा पड़ सकता है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ : दीपावली और छठ पर्व के बाद विमानन कंपनियाें ने भले ही कुछ दिनों की मंदी झेली, लेकिन शादी के सीजन ने अब उनकी दुकानाें काे काफी ऊंचा कर दिया है। इन दिनाें विमानन कंपनियाें का उत्सव है। विमानों का किराया दीपावली की अधिक मांग से भी ज्यादा पहुंच गया है।
सोमवार सुबह नई दिल्ली रवाना होने वाली कारपोरेट सेक्टर की ट्रेन तेजस एक्सप्रेस की एसी चेयरकार में 52 वेटिंग पहुंच चुकी है। एक्जक्यूटिव क्लास में भी 17 वेटिंग ने यात्रियों की मुश्किल बढ़ायी है। आनंद विहार वंदे भारत एक्सप्रेस में एक और दो दिसंबर को ही लंबी वेटिंग है, इसके बाद सीटें उपलब्ध हैँ। सोमवार को लखनऊ-नई दिल्ली एक्सप्रेस की एसी थर्ड में अगले चार दिनों तक 75 से अधिक वेटिंग है। एसी सेकेंड और एसी प्रथम में भी वेटिंग लंबी चल रही है। एक और दाे दिसंबर को कैफियात एक्सप्रेस की सभी श्रेणी में स्थिति रिग्रेट है। वीआइपी ट्रेन लखनऊ मेल की स्लीपर सोमवार को रिग्रेट है। दो और तीन दिसंबर को भी वेटिंग का आंकड़ा सौ के पार है। एसी थर्ड इकोनोमी, एसी थर्ड और एसी सेकेंड की वेटिंग भी रिग्रेट के करीब पहुंच चुकी है।
लखनऊ मेल में विमान की तरह महंगे किराए वाली तत्काल प्रीमियम की सीटें तक नहीं बची हैं। एसी थर्ड का टिकट यात्रियों ने दो हजार रुपये में बनवाया। मुंबई जाने वाली ट्रेन पुष्पक एक्सप्रेस की स्थिति तो और अधिक अनियंत्रित है। स्लीपर में अगले 10 दिनों तक वेटिंग के टिकट नहीं मिल रहे हैं। एसी थर्ड इकोनोमी में सोमवार को वेटिंग 131 तो दो दिसंबर को 109 तक पहुंच गई है। एसी सेकेंड के वेटिंग के टिकट कई दिनों तक नहीं मिल पा रहे हैँ। एसी थर्ड और एसी प्रथम की भी ऐसी ही स्थिति है। पुष्पक एक्सप्रेस के जैसे ही रिग्रेट की स्थिति गोरखपुर-पनवेल एक्सप्रेस, कुशीनगर एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में भी है। रेलवे ने जो पूजा स्पेशल ट्रेन चलायी है उसमें भी स्लीपर की वेटिंग 270 और एसी थर्ड में 90 तक हो गई है।
इतना हो गया है विमान का किराया
विमान नंबर- कहां से कहां- सामान्य किराया सोमवार का किराया
6ई-6737 लखनऊ-दिल्ली 3800 18223
एआइ-1821 लखनऊ-दिल्ली 3800 17977
6ई-2108 लखनऊ- दिल्ली 3800 18103
6ई-2292 लखनऊ-दिल्ली 3800 14023
6ई-6615 लखनऊ-दिल्ली 3800 11818
आइएक्स-2173 लखनऊ-दिल्ली 3800 9760
एआइ-2492 लखनऊ-मुंबई 6700 26710
क्यूपी-1526 लखनऊ-मुंबई 6700 24713
6ई-5201 लखनऊ-मुंबई 6700 22341
6ई-2441 लखनऊ-मुंबई 6700 20241
आइएक्स-1027 लखनऊ-मुंबई 6700 20,031
आइएक्स-1959 लखनऊ-बेंगलुरु 7200 22836
आइएक्स-2049 लखनऊ-बेंगलुरु 7200 22836
6ई-6354 लखनऊ-बेंगलुरु 7200 22567
6ई-906 लखनऊ-बेंगलुरु 7200 20992
आइएक्स-2918 लखनऊ-बेंगलुरु 7200 19136
6ई-118 लखनऊ-पुणे 8600 16740
आइएक्स-1617 लखनऊ-पुणे 8600 14442
6ई-518 लखनऊ-चेन्नई 8100 19,837
6ई-607 लखनऊ-हैदराबाद 5300 16582
6ई-6166 लखनऊ-हैदराबाद 5300 13642
6ई-505 लखनऊ-कोलकाता 5700 16,372
6ई-146 लखनऊ-गुवाहाटी 6700 19220
6ई-515 लखनऊ-देहरादून 3700 7027
6ई-6489 लखनऊ-देहरादून 3700 9508
6ई-399 लखनऊ-गोवा 5200 13222
6ई-6902 लखनऊ-पटना 3800 12802
6ई-279 लखनऊ-अहमदाबाद 6300 14955
