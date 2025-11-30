Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP: विवाह के सीजन में विमान कंपनियाें की सहालग, ट्रेनाें में वेटिंग टिकट भी नहीं

    By Nishant Yadav Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 02:55 PM (IST)

    Wedding Season And Aviation Companies: लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से देश भर के कई शहरों की ओर जाने वाले विमानों का किराया पांच गुणा तक पहुंच गया है। रविवार की शादियाें में शामिल होने के बाद जो लोग सोमवार को यात्रा करेंगे, उनके लिए विमान का टिकट बहुत महंगा पड़ सकता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    विमानों का किराया दीपावली की अधिक मांग से भी ज्यादा पहुंच गया

    जागरण संवाददाता, लखनऊ : दीपावली और छठ पर्व के बाद विमानन कंपनियाें ने भले ही कुछ दिनों की मंदी झेली, लेकिन शादी के सीजन ने अब उनकी दुकानाें काे काफी ऊंचा कर दिया है। इन दिनाें विमानन कंपनियाें का उत्सव है। विमानों का किराया दीपावली की अधिक मांग से भी ज्यादा पहुंच गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से देश भर के कई शहरों की ओर जाने वाले विमानों का किराया पांच गुणा तक पहुंच गया है। रविवार की शादियाें में शामिल होने के बाद जो लोग सोमवार को यात्रा करेंगे, उनके लिए विमान का टिकट बहुत महंगा पड़ सकता है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु सहित कई शहरों की ओर जाने वाली ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट के टिकट तक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं।

    सोमवार सुबह नई दिल्ली रवाना होने वाली कारपोरेट सेक्टर की ट्रेन तेजस एक्सप्रेस की एसी चेयरकार में 52 वेटिंग पहुंच चुकी है। एक्जक्यूटिव क्लास में भी 17 वेटिंग ने यात्रियों की मुश्किल बढ़ायी है। आनंद विहार वंदे भारत एक्सप्रेस में एक और दो दिसंबर को ही लंबी वेटिंग है, इसके बाद सीटें उपलब्ध हैँ। सोमवार को लखनऊ-नई दिल्ली एक्सप्रेस की एसी थर्ड में अगले चार दिनों तक 75 से अधिक वेटिंग है। एसी सेकेंड और एसी प्रथम में भी वेटिंग लंबी चल रही है। एक और दाे दिसंबर को कैफियात एक्सप्रेस की सभी श्रेणी में स्थिति रिग्रेट है। वीआइपी ट्रेन लखनऊ मेल की स्लीपर सोमवार को रिग्रेट है। दो और तीन दिसंबर को भी वेटिंग का आंकड़ा सौ के पार है। एसी थर्ड इकोनोमी, एसी थर्ड और एसी सेकेंड की वेटिंग भी रिग्रेट के करीब पहुंच चुकी है।

    लखनऊ मेल में विमान की तरह महंगे किराए वाली तत्काल प्रीमियम की सीटें तक नहीं बची हैं। एसी थर्ड का टिकट यात्रियों ने दो हजार रुपये में बनवाया। मुंबई जाने वाली ट्रेन पुष्पक एक्सप्रेस की स्थिति तो और अधिक अनियंत्रित है। स्लीपर में अगले 10 दिनों तक वेटिंग के टिकट नहीं मिल रहे हैं। एसी थर्ड इकोनोमी में सोमवार को वेटिंग 131 तो दो दिसंबर को 109 तक पहुंच गई है। एसी सेकेंड के वेटिंग के टिकट कई दिनों तक नहीं मिल पा रहे हैँ। एसी थर्ड और एसी प्रथम की भी ऐसी ही स्थिति है। पुष्पक एक्सप्रेस के जैसे ही रिग्रेट की स्थिति गोरखपुर-पनवेल एक्सप्रेस, कुशीनगर एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में भी है। रेलवे ने जो पूजा स्पेशल ट्रेन चलायी है उसमें भी स्लीपर की वेटिंग 270 और एसी थर्ड में 90 तक हो गई है।

    इतना हो गया है विमान का किराया

    विमान नंबर-          कहां से कहां-            सामान्य किराया   सोमवार का किराया
    6ई-6737            लखनऊ-दिल्ली          3800              18223

    एआइ-1821         लखनऊ-दिल्ली          3800              17977

    6ई-2108           लखनऊ- दिल्ली          3800              18103

    6ई-2292           लखनऊ-दिल्ली            3800              14023

    6ई-6615           लखनऊ-दिल्ली            3800              11818

    आइएक्स-2173     लखनऊ-दिल्ली           3800               9760

    एआइ-2492        लखनऊ-मुंबई             6700               26710

    क्यूपी-1526        लखनऊ-मुंबई             6700                24713

    6ई-5201           लखनऊ-मुंबई            6700                 22341

    6ई-2441          लखनऊ-मुंबई             6700                20241

    आइएक्स-1027    लखनऊ-मुंबई            6700                 20,031

    आइएक्स-1959    लखनऊ-बेंगलुरु         7200                  22836

    आइएक्स-2049    लखनऊ-बेंगलुरु         7200                   22836

    6ई-6354          लखनऊ-बेंगलुरु          7200                  22567

    6ई-906            लखनऊ-बेंगलुरु          7200                   20992

    आइएक्स-2918   लखनऊ-बेंगलुरु           7200                  19136

    6ई-118           लखनऊ-पुणे              8600                   16740

    आइएक्स-1617   लखनऊ-पुणे             8600                    14442

    6ई-518           लखनऊ-चेन्नई            8100                   19,837

    6ई-607          लखनऊ-हैदराबाद         5300                   16582

    6ई-6166        लखनऊ-हैदराबाद         5300                    13642

    6ई-505         लखनऊ-कोलकाता        5700                    16,372

    6ई-146         लखनऊ-गुवाहाटी          6700                     19220

    6ई-515         लखनऊ-देहरादून          3700                     7027

    6ई-6489       लखनऊ-देहरादून          3700                     9508

    6ई-399        लखनऊ-गोवा               5200                     13222

    6ई-6902       लखनऊ-पटना             3800                     12802

    6ई-279       लखनऊ-अहमदाबाद        6300                      14955