UP News: टीईटी को अनिवार्य करने के खिलाफ दिल्ली में 24 नवंबर कोआंदोलन करेंगे शिक्षक

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा से जुड़े देश भर के शिक्षक 24 नवंबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। यह आंदोलन शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को अनिवार्य करने के सरकार के आदेश के खिलाफ किया जाएगा। शिक्षकों के समर्थन में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने पुर्नविचार याचिका लगाई हुई है।

मोर्चा के मुताबिक इस आंदोलन में लगभग दस लाख शिक्षक हिस्सा लेंगे, जिनमें प्रदेश के एक लाख 86 हजार शिक्षक शामिल होंगे। मोर्चा के राष्ट्रीय सह-संयोजक अनिल यादव ने बताया कि 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पूरे देश के जिला मुख्यालयों में मोर्चा के घटक संगठन शिक्षक बैठकों का आयोजन करेंगे।

इन बैठकों में शिक्षकों को दिल्ली जाकर आंदोलन में शामिल होने के लिए तैयार किया जाएगा। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के यूपी प्रदेश महामंत्री उमाशंकर सिंह ने बताया कि दिल्ली घेराव कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि 24 नंवबर के कार्यक्रम में यूपी से भी बड़ी संख्या में शिक्षक जुटेंगे।

दिल्ली जाने वाले शिक्षकों की संख्या और उनकी तैयारी की पूरी जानकारी दस नवंबर तक शीर्ष नेतृत्व को भेजी जाएगी। देशभर के शिक्षकों ने सड़क पर उतर कर अनिवार्य टीईटी का विरोध करने का फैसला लिया है, जिसके तहत देशभर के शिक्षक 24 नंवबर को दिल्ली घेराव करेंगे। इस संबंध में फैसला रविवार को हुई ऑनलाइन बैठक में लिया गया है।

बैठक में इस बात पर चर्चा हुई है कि दिल्ली घेराव के ऐलान के तहत देशभर के शिक्षक केंद्र सरकार के समाने अनिवार्य टीईटी का मुद्दा उठाएंगे, जिसके तहत केंद्र सरकार से मांग की जाएगी कि टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ कानून या अध्यादेश लाया जाए। इससे शिक्षकों की सेवा सुरक्षित रखी जा सकेगी।

मोर्चा का यह आंदोलन टीईटी अनिवार्यता के आदेश के विरोध में किया जा रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि इससे योग्य और अनुभवी शिक्षक नियुक्तियों में बाधा आएगी। शिक्षक दीपावली के बाद अपनी तैयारी तेज कर चुके हैं और वे सभी शिक्षक एकजुट होकर दिल्ली में अपनी आवाज उठाएंगे। उन्होंने सभी शिक्षक संघों और सदस्यों से अपील की है कि वे इस आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें।