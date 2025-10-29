UP News: एआइ से होगी पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की गणना, कैमरा आधारित ‘फुटफॉल काउंटिंग सिस्टम’

कैमरा-आधारित 'फुटफॉल काउंटिंग सिस्टम' एक ऐसी तकनीक है जो लोगों की गिनती करने के लिए कैमरों का उपयोग करती है, जो प्रवेश और निकास की निगरानी करते हैं। यह सिस्टम अक्सर ओवरहेड कैमरों या एआई-संचालित वीडियो कैमरों का उपयोग करता है जो लोगों की आवाजाही का पता लगाते हैं और उनकी गिनती करते हैं, जिससे सटीक डेटा और रीयल-टाइम एनालिटिक्स मिलता है। इस प्रणाली में चेहरे की पहचान, भीड़ घनत्व विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया जैसी उन्नत तकनीकें भी शामिल हो सकती हैं।

कैसे करता है काम

कैमरा और विश्लेषण: सिस्टम प्रवेश और निकास बिंदुओं पर लगे कैमरों का उपयोग करता है जो वीडियो कैप्चर करते हैं।

सॉफ्टवेयर: एक सॉफ्टवेयर या एआइ एल्गोरिदम लोगों की पहचान करने और उनकी गिनती करने के लिए इस वीडियो का विश्लेषण करता है।

डेटा संग्रह: यह सिस्टम ग्राहकों की यात्रा के समय, आवृत्तियों और अन्य व्यवहारों जैसे डेटा एकत्र करता है।

मुख्य विशेषताएं और लाभ

सटीकता: एआइ और 3डी स्टीरियोस्कोपिक कैमरे जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करके यह बहुत सटीक गिनती प्रदान करता है।

डेटा और विश्लेषण: यह केवल गिनती से आगे बढ़कर ग्राहक व्यवहार, भीड़ घनत्व और प्रवाह का विश्लेषण करता है, जिससे प्रभावी प्रबंधन में मदद मिलती है।

सुरक्षा: यह सुरक्षा निगरानी और आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित कर सकता है।

पहचान: यह डुप्लिकेट विजिटर की पहचान कर सकता है और कर्मचारियों को गिनती से बाहर कर सकता है।

दृश्यता: यह विभिन्न प्रकाश स्थितियों में भी काम कर सकता है और लोगों की पहचान करने में मदद करता है, भले ही वे एक-दूसरे के करीब हों।