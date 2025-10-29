UP News: एआइ से होगी पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की गणना, कैमरा आधारित ‘फुटफॉल काउंटिंग सिस्टम’
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊः राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आने वाले पर्यटकों की गणना अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) की मदद से की जाएगी। इसके लिए पहले चरण में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्रीराम मंदिर और गोरखपुर में स्थित गोरखनाथ मंदिर में यह व्यवस्था लागू की जाएगी।
कैमरा आधारित ‘फुटफॉल काउंटिंग सिस्टम’ रियल-टाइम में सटीक डाटा दर्ज करेगा। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए पर्यटन विभाग ने एजेंसियों से ‘एक्सप्रेशन आफ इंटरेस्ट’ (ईओआइ) आमंत्रित किए हैं। इस बारे में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इस अत्याधुनिक तकनीक प्रणाली से न केवल पर्यटकों की संख्या का सटीक आकलन हो सकेगा, बल्कि इससे यात्रा प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता, बुनियादी सुविधाओं के विकास और पर्यटन नीति निर्धारण को भी अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।
इस अत्याधुनिक पहल में एआइ आधारित फेस रिकग्निशन सिस्टम, फुटफाल काउंटिंग, व्यवहारिक विश्लेषण तथा आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली (इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम) जैसी उन्नत तकनीकों का समावेश होगा। यह स्मार्ट तकनीक पर्यटकों की संख्या, भीड़ के घनत्व और प्रवाह का सटीक विश्लेषण कर प्रभावी प्रबंधन व सुरक्षा में मददगार सिद्ध होगा।
कैमरा-आधारित 'फुटफॉल काउंटिंग सिस्टम' एक ऐसी तकनीक है जो लोगों की गिनती करने के लिए कैमरों का उपयोग करती है, जो प्रवेश और निकास की निगरानी करते हैं। यह सिस्टम अक्सर ओवरहेड कैमरों या एआई-संचालित वीडियो कैमरों का उपयोग करता है जो लोगों की आवाजाही का पता लगाते हैं और उनकी गिनती करते हैं, जिससे सटीक डेटा और रीयल-टाइम एनालिटिक्स मिलता है। इस प्रणाली में चेहरे की पहचान, भीड़ घनत्व विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया जैसी उन्नत तकनीकें भी शामिल हो सकती हैं।
कैसे करता है काम
कैमरा और विश्लेषण: सिस्टम प्रवेश और निकास बिंदुओं पर लगे कैमरों का उपयोग करता है जो वीडियो कैप्चर करते हैं।
सॉफ्टवेयर: एक सॉफ्टवेयर या एआइ एल्गोरिदम लोगों की पहचान करने और उनकी गिनती करने के लिए इस वीडियो का विश्लेषण करता है।
डेटा संग्रह: यह सिस्टम ग्राहकों की यात्रा के समय, आवृत्तियों और अन्य व्यवहारों जैसे डेटा एकत्र करता है।
मुख्य विशेषताएं और लाभ
सटीकता: एआइ और 3डी स्टीरियोस्कोपिक कैमरे जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करके यह बहुत सटीक गिनती प्रदान करता है।
डेटा और विश्लेषण: यह केवल गिनती से आगे बढ़कर ग्राहक व्यवहार, भीड़ घनत्व और प्रवाह का विश्लेषण करता है, जिससे प्रभावी प्रबंधन में मदद मिलती है।
सुरक्षा: यह सुरक्षा निगरानी और आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित कर सकता है।
पहचान: यह डुप्लिकेट विजिटर की पहचान कर सकता है और कर्मचारियों को गिनती से बाहर कर सकता है।
दृश्यता: यह विभिन्न प्रकाश स्थितियों में भी काम कर सकता है और लोगों की पहचान करने में मदद करता है, भले ही वे एक-दूसरे के करीब हों।
