UP News: चोरी कर पूरे करता था गर्लफ्रेंड के शौक, तीन को पुलिस ने दबोचा; 17 दोपहिया वाहन बरामद

UP News गर्लफ्रेंड के शौक पूरा करने के लिए बाइक चोरी करने वाले युवक को पुलिस ने उसके दो साथियों के साथ दबोच लिया। आरोपित गर्लफ्रेंड के भाई और दोस्त के साथ मिलकर वाहन चोरी करता था। चोरी के वाहन बेचकर महंगे गिफ्ट खरीदता था। तीन आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर चोरी के 17 दोपहिया वाहन और लाक खोलने की मास्टर-की भी बरामद हुई है।

चोरी कर पूरे करता था गर्लफ्रेंड के शौक, तीन को पुलिस ने दबोचा; 17 दोपहिया वाहन बरामद

जागरण संवाददाता, लखनऊ : गर्लफ्रेंड के शौक पूरा करने के लिए बाइक चोरी करने वाले युवक को पुलिस ने उसके दो साथियों के साथ दबोच लिया। आरोपित गर्लफ्रेंड के भाई और दोस्त के साथ मिलकर वाहन चोरी करता था। चोरी के वाहन बेचकर महंगे गिफ्ट खरीदता था। तीन आरोपितों को कृष्णानगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर चोरी के 17 दोपहिया वाहन और लाक खोलने की मास्टर-की भी बरामद हुई है। पुलिस उपायुक्त दक्षिणी विनीत जायसवाल ने बताया, चोरी के वाहन खरीदने वालों की भी जानकारी की जा रही है। गिरफ्तार किए आरोपितों में कृष्णानगर नटखेड़ा का दीपक शर्मा, नेपाल निवासी विनोद सिंह और पारा काशीराम कालोनी का प्रियांशू शामिल है। एक के बाद एक जुड़ते गए आरोपित कृष्णानगर इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक चोर गिरोह के सरगना दीपक ने बताया कि विनोद मानकनगर के मेंहदीखेड़ा में किराए के मकान में परिवार के साथ रहता है। उसके साथ वाहन चोरी शुरू की, जिसके बाद प्रियांशु भी उनके साथ जुड़ गया। आरोपित अस्पतालों के बाहर से वाहन चुराते थे और कांशीराम कालोनी के पीछे झाड़ियों में छिपा देते थे। सोमवार को तीनों चोरी की स्कूटी से जा रहे थे तभी पुलिस ने दबोच लिया। यह स्कूटी चार दिन पहले लोकबंधु अस्पताल की इमरजेंसी के पास चुराई गई थी।

Edited By: Abhishek Pandey