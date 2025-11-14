UP News: खाद की कालाबाजारी-ओवररेटिंग पर 1314 लाइसेंस निरस्त, वितरण में गड़बड़ी रोकने के लिए कार्रवाई में जुटा कृषि विभाग

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। खाद को लेकर चल रही मारामारी के बीच कृषि विभाग कालाबारी, ओवररेटिंग और जमाखोरी पर कार्रवाई में जुट गया है। अब 1,314 लाइसेंस निरस्त किए गए हैं और 1,005 लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं। 192 मामलों में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। कृषि सूर्यप्रताप शाही ने शुक्रवार को जानकारी दी और राज्य में उवर्रक की पर्याप्त उपलब्धता का दावा किया।

लोकभवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कृषि मंत्री ने कहा कि वितरण में लापरवाही और गड़बड़ी आदि मामलों में विभाग कठोर कार्रवाई कर रहा है। अब तक 27,315 छापे मारे जा चुके हैं। इनमें 5,291 नमूने जांच के लिए भेजे गए। फुटकर एवं थोक विक्रेताओं पर संयुक्त रूप से दो हजार अधिक निलंबन-निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई हैं।

प्रदेश में 62 दुकानों को सील भी किया गया है। किसानों के हितों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की जमाखोरी या कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण की स्थिति संतोषजनक है। एक अक्टूबर से 13 नवंबर तक 1.02 करोड़ कृषकों ने पीओएस मशीनों के माध्यम से 16.82 लाख टन उर्वरकों की खरीद की है। 4.82 लाख टन यूरिया, 6.24 लाख टन डीएपी और 3.62 लाख टन एनपीके का वितरण किया गया है।

फिलहाल 12.59 लाख टन यूरिया, 3.76 लाख टन डीएपी, 3.94 लाख टन एनपीके, 2.65 लाख टन एसएसपी एवं 0.81 लाख टन एमओपी उपलब्ध है। वहीं सहकारिता सेक्टर में 5.12 लाख टन यूरिया, 1.33 लाख टन डीएपी तथा 0.79 लाख टन एनपीके उपलब्ध है।