यूपी नीट यूजी की रिक्त 31 सीटों को लेकर नोटिफिकेशन जारी, 19 दिसंबर से शुरू होगी काउंसलिंग

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। यूपी नीट यूजी 2025 की बची हुई 31 सीटों के लिए स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग 19 दिसंबर शाम पांच बजे से शुरू होगी। इस राउंड में मेरठ मेडिकल कालेज की एक और निजी मेडिकल की 30 रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया होगी। अभ्यर्थी 19 से 22 दिसंबर सुबह 11 बजे तक आनलाइन पंजीकरण और अभिलेख अपलोड कर सकेंगे।