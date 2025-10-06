NEET UG Counselling 2025: तीसरे राउंड की काउंसलिंग आज से, इस दिन जारी होगी मेरिट लिस्ट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। यूपी नीट यूजी 2025 की तीसरे राउंड की काउंसलिंग सोमवार से शुरू होगी। अभ्यर्थी छह अक्टूबर सुबह 11 बजे से नौ अक्टूबर सुबह 11 बजे तक आनलाइन पंजीकरण और दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे।

पंजीकरण और धरोहर धनराशि जमा करने के लिए छह अक्टूबर सुबह 11 बजे से नौ अक्टूबर दोपहर तक का समय मिलेगा। मेरिट लिस्ट 10 अक्टूबर को जारी होगी। अभ्यर्थी अपनी पसंद की सीट 11 अक्टूबर की सुबह 11 बजे से 13 अक्टूबर दोपहर दो बजे लाक कर सकेंगे।