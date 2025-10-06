NEET UG Counselling 2025: तीसरे राउंड की काउंसलिंग आज से, इस दिन जारी होगी मेरिट लिस्ट
उत्तर प्रदेश नीट यूजी 2025 के तीसरे दौर की काउंसलिंग 6 अक्टूबर से शुरू हो रही है। उम्मीदवार 9 अक्टूबर तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट 10 अक्टूबर को जारी होगी और सीट आवंटन 15 अक्टूबर को किया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया 16 से 24 अक्टूबर तक चलेगी। यह लखनऊ समाचार का एक महत्वपूर्ण अपडेट है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। यूपी नीट यूजी 2025 की तीसरे राउंड की काउंसलिंग सोमवार से शुरू होगी। अभ्यर्थी छह अक्टूबर सुबह 11 बजे से नौ अक्टूबर सुबह 11 बजे तक आनलाइन पंजीकरण और दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे।
पंजीकरण और धरोहर धनराशि जमा करने के लिए छह अक्टूबर सुबह 11 बजे से नौ अक्टूबर दोपहर तक का समय मिलेगा। मेरिट लिस्ट 10 अक्टूबर को जारी होगी। अभ्यर्थी अपनी पसंद की सीट 11 अक्टूबर की सुबह 11 बजे से 13 अक्टूबर दोपहर दो बजे लाक कर सकेंगे।
सीट आवंटन 15 अक्टूबर को किया जाएगा। आवंटन पत्र डाउनलोड और प्रवेश प्रक्रिया के लिए 16 से 18 अक्टूबर और 24 अक्टूबर का समय दिया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।