UP NEET UG 2025: एमबीबीएस-बीडीएस की 200 सीटों के लिए काउंसलिंग आज से, ये गलती कर दी तो अगले साल के लिए हो जाएंगे बैन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। यूपी नीट यूजी 2025 में एमबीबीएस-बीडीएस की बची हुई लगभग दो सौ रिक्त सीटों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया मंंगलवार से शुरू होगी। अभ्यर्थी 11 नवंबर दोपहर 12 बजे से 14 नवंबर सुबह 11 बजे तक आनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे। पंजीकरण और धरोहर धनराशि 11 नवंबर दोपहर 12 बजे से 14 नवंबर दोपहर दो बजे तक जमा किया जा सकेगा। किसी अभ्यर्थी ने इस राउंड से सीट आवंटन के बाद प्रवेश नहीं लिया तो उसे वर्ष 2026-27 की काउंसलिंग में शामिल होने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय के अनुसार मेरिट सूची 14 नवंबर को जारी की जाएगी। अपनी पसंद की सीट को आनलाइन चयन करने के लिए 14 नवंबर शाम पांच बजे से 17 नवंबर सुबह 11 बजे तक का समय दिया गया है। सीट आवंटन का परिणाम भी 17 नवंबर को जारी किया जाएगा। आवंटन पत्र डाउनलोड और प्रवेश प्रक्रिया 18 से 20 नवंबर तक चलेगी।