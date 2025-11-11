UP NEET UG 2025: एमबीबीएस-बीडीएस की 200 सीटों के लिए काउंसलिंग आज से, ये गलती कर दी तो अगले साल के लिए हो जाएंगे बैन
यूपी नीट यूजी 2025 में एमबीबीएस-बीडीएस की लगभग 200 खाली सीटों के लिए काउंसलिंग आज से शुरू हो रही है। पंजीकरण 11 नवंबर से 14 नवंबर तक किया जा सकता है। सीट आवंटन के बाद प्रवेश न लेने पर 2026-27 की काउंसलिंग में प्रतिबंध लग सकता है। मेरिट सूची 14 नवंबर को जारी होगी और सीट आवंटन का परिणाम 17 नवंबर को आएगा। आवंटन पत्र 18 से 20 नवंबर तक डाउनलोड किए जा सकते हैं।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। यूपी नीट यूजी 2025 में एमबीबीएस-बीडीएस की बची हुई लगभग दो सौ रिक्त सीटों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया मंंगलवार से शुरू होगी। अभ्यर्थी 11 नवंबर दोपहर 12 बजे से 14 नवंबर सुबह 11 बजे तक आनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे। पंजीकरण और धरोहर धनराशि 11 नवंबर दोपहर 12 बजे से 14 नवंबर दोपहर दो बजे तक जमा किया जा सकेगा। किसी अभ्यर्थी ने इस राउंड से सीट आवंटन के बाद प्रवेश नहीं लिया तो उसे वर्ष 2026-27 की काउंसलिंग में शामिल होने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय के अनुसार मेरिट सूची 14 नवंबर को जारी की जाएगी। अपनी पसंद की सीट को आनलाइन चयन करने के लिए 14 नवंबर शाम पांच बजे से 17 नवंबर सुबह 11 बजे तक का समय दिया गया है। सीट आवंटन का परिणाम भी 17 नवंबर को जारी किया जाएगा। आवंटन पत्र डाउनलोड और प्रवेश प्रक्रिया 18 से 20 नवंबर तक चलेगी।
तीन काउंसलिंग से बची सीटों (स्ट्रे वैकेंसी राउंड) में वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिन्हें किसी भी राउंड में सीट का आवंटन नहीं हुआ है। आल इंडिया काउंसलिंग व किसी अन्य राज्य की काउंसलिंग से प्रवेश ले चुके अभ्यर्थी भी इस राउंड में शामिल नहीं हो सकेंगे। पहली, दूसरी व तीसरी काउंसलिंग से प्रवेश लेने, सीट आवंटन के बाद प्रवेश के लिए न पहुंचने वाले और प्रवेश के बाद सीट से इस्तीफा देने वाले अभ्यर्थी भी इस राउंड में शामिल होने के अर्ह नहीं हैं।
