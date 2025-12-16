Language
    UP NEET पीजी के दूसरे राउंड की काउंसलिंग का सीट आवंटन 20

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 01:20 AM (IST)

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। यूपी नीट पीजी 2025 के दूसरे चक्र की काउंसलिंग के लिए मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। एमडी, एमएस और डीएनबी पाठ्यक्रम की 2208 रिक्त सीटों के लिए 6,532 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है।

    कुल 498 सरकारी और 1,710 निजी मेडिकल कालेज की सीटें रिक्त हैं। चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय के अनुसार 19 दिसंबर दोपहर दो बजे तक अभ्यर्थी अपनी पसंद की सीटों को लाक कर सकेंगे।

    20 दिसंबर को सीट आवंटन होगा। आवंटन पत्र डाउनलोड और प्रवेश लेने के लिए 22 से 24 दिसंबर, 26 और 27 दिसंबर, 29 और 30 दिसंबर का समय दिया गया है।