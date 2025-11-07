UP NEET PG 2025: एमडी-एमएस की 4297 सीटों पर प्रवेश के लिए काउंसलिंग शुरू, इस दिन जारी होगी मेरिट लिस्ट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। यूपी नीट पीजी 2025 की काउंसलिंग के लिए गुरुवार से आनलाइन पंजीकरण शुरू हो गए। एमडी, एमएस व डीएनबी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पंजीकरण और धरोहर धनराशि जमा करने के लिए 10 नवंबर दोपहर दो बजे तक का समय दिया गया है। मेरिट लिस्ट भी 10 नवंबर को जारी की जाएगी।

अभ्यर्थी अपनी पसंद की सीटों को 11 नवंबर सुबह 11 बजे से 14 नवंबर दोपहर दो बजे तक लाक कर सकेंगे। सीट आवंटन की सूची 17 नवंबर को जारी होगी। आवंटन पत्र डाउनलोड करने और प्रवेश लेने के लिए 18 से 22 नवंबर तक का समय दिया गया है। प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों में 2137 और निजी मेडिकल कालेजों में एमडी, एमएस की 2160 सीटों (कुल 4297 सीट) पर प्रवेश के लिए काउंसलिंग हो रही है।

500 से अधिक नामांकन वाले परिषदीय विद्यालयों में बढ़ेंगी सुविधाएं अब ऐसे परिषदीय विद्यालयों का चयन किया जा रहा है जिनमें 500 या उससे अधिक बच्चे हैं और विद्यालय परिसर में पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। इन विद्यालयों में शैक्षणिक माहौल को और समृद्ध बनाने के लिए आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे विद्यालयों का चयन करें जहां भूमि का स्वामित्व बेसिक शिक्षा विभाग या राज्य सरकार के नाम पर हो, भूमि समतल, विवाद रहित हो और विद्यालय ब्लाक मुख्यालय या सुगम पहुंच वाले क्षेत्र में स्थित हों।