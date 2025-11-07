Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP NEET PG 2025: एमडी-एमएस की 4297 सीटों पर प्रवेश के लिए काउंसलिंग शुरू, इस दिन जारी होगी मेरिट लिस्ट

    By Amit Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 06:07 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश नीट पीजी 2025 काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। एमडी, एमएस और डीएनबी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 10 नवंबर तक पंजीकरण किया जा सकता है। मेरिट लिस्ट भी 10 नवंबर को जारी होगी। कुल 4297 सीटों के लिए काउंसलिंग हो रही है, जिसमें राजकीय और निजी मेडिकल कॉलेज शामिल हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। यूपी नीट पीजी 2025 की काउंसलिंग के लिए गुरुवार से आनलाइन पंजीकरण शुरू हो गए। एमडी, एमएस व डीएनबी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पंजीकरण और धरोहर धनराशि जमा करने के लिए 10 नवंबर दोपहर दो बजे तक का समय दिया गया है। मेरिट लिस्ट भी 10 नवंबर को जारी की जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अभ्यर्थी अपनी पसंद की सीटों को 11 नवंबर सुबह 11 बजे से 14 नवंबर दोपहर दो बजे तक लाक कर सकेंगे। सीट आवंटन की सूची 17 नवंबर को जारी होगी। आवंटन पत्र डाउनलोड करने और प्रवेश लेने के लिए 18 से 22 नवंबर तक का समय दिया गया है। प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों में 2137 और निजी मेडिकल कालेजों में एमडी, एमएस की 2160 सीटों (कुल 4297 सीट) पर प्रवेश के लिए काउंसलिंग हो रही है।

    500 से अधिक नामांकन वाले परिषदीय विद्यालयों में बढ़ेंगी सुविधाएं

    अब ऐसे परिषदीय विद्यालयों का चयन किया जा रहा है जिनमें 500 या उससे अधिक बच्चे हैं और विद्यालय परिसर में पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। इन विद्यालयों में शैक्षणिक माहौल को और समृद्ध बनाने के लिए आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

    महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे विद्यालयों का चयन करें जहां भूमि का स्वामित्व बेसिक शिक्षा विभाग या राज्य सरकार के नाम पर हो, भूमि समतल, विवाद रहित हो और विद्यालय ब्लाक मुख्यालय या सुगम पहुंच वाले क्षेत्र में स्थित हों।

    15 नवंबर तक स्थलीय सत्यापन के बाद निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव भेज दें। ऐसे विद्यालयों में स्टाफ रूम, पुस्तकालय कक्ष, साहित्यिक,विज्ञान, कला क्लब रूम, बहुउद्देशीय हाल, मिड-डे मील शेड, आइसीटी लैब, साइकिल स्टैंड और लर्निंग बाय डूइंग रूम की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। इसका निर्माण विद्यालय की आवश्यकता और भूमि उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।