UP News: यूपी नीट पीजी 2025 काउंसलिंग के लिए 148 अभ्यर्थी प्रतिबंधित, चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय ने लिया फैसला

उत्तर प्रदेश नीट पीजी 2024-25 में स्ट्रे राउंड के बाद भी प्रवेश न लेने वाले 59 और पाठ्यक्रम अधूरा छोड़ने वाले 89 अभ्यर्थियों को 2025-26 की काउंसलिंग से प्रतिबंधित कर दिया गया है। चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय ने यह निर्णय लिया जिसके अनुसार सीट आवंटन के बाद प्रवेश न लेने पर धरोहर राशि जब्त होगी और अगले सत्र के लिए प्रतिबंध लगेगा।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। यूपी नीट पीजी 2024-25 की काउंसिलिंग में बची हुई (स्ट्रे व स्पेशल स्ट्रे राउंड) एमडी-एमएस सीटों पर आवंटन के बाद प्रवेश न लेने वाले 59 अभ्यर्थियों को वर्ष 2025-26 की काउंसिलिंग प्रक्रिया में शामिल होने से रोक दिया गया है।

चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय ने इन सभी को इस सत्र की काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। अपर निदेशक आलोक कुमार के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2024-25 के तहत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए जारी शासनादेश में यह प्राविधान किया गया था कि यदि कोई अभ्यर्थी स्ट्रे वैकेंसी राउंड से सीट आवंटन के बाद प्रवेश नहीं लेता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों की जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी। साथ ही उन्हें सत्र 2025-26 के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

सभी 59 अभ्यर्थियों ने आवंटन के बावजूद 2024-25 सत्र में प्रवेश नहीं लिया था। इसके अलावा अंतिम चक्र की काउंसिलिंग के बाद पाठ्यक्रम पूरा किए बगैर सीट से इस्तीफा देने वाले 89 अभ्यर्थियों को भी 2025-26 की काउंसलिंग प्रक्रिया से प्रतिबंधित किया गया है।