Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP News: यूपी नीट पीजी 2025 काउंसलिंग के लिए 148 अभ्यर्थी प्रतिबंधित, चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय ने लिया फैसला

    By Jagran News Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 08:28 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश नीट पीजी 2024-25 में स्ट्रे राउंड के बाद भी प्रवेश न लेने वाले 59 और पाठ्यक्रम अधूरा छोड़ने वाले 89 अभ्यर्थियों को 2025-26 की काउंसलिंग से प्रतिबंधित कर दिया गया है। चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय ने यह निर्णय लिया जिसके अनुसार सीट आवंटन के बाद प्रवेश न लेने पर धरोहर राशि जब्त होगी और अगले सत्र के लिए प्रतिबंध लगेगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    यूपी नीट पीजी 2025 काउंसलिंग के लिए 148 अभ्यर्थी प्रतिबंधित

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। यूपी नीट पीजी 2024-25 की काउंसिलिंग में बची हुई (स्ट्रे व स्पेशल स्ट्रे राउंड) एमडी-एमएस सीटों पर आवंटन के बाद प्रवेश न लेने वाले 59 अभ्यर्थियों को वर्ष 2025-26 की काउंसिलिंग प्रक्रिया में शामिल होने से रोक दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय ने इन सभी को इस सत्र की काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। अपर निदेशक आलोक कुमार के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2024-25 के तहत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए जारी शासनादेश में यह प्राविधान किया गया था कि यदि कोई अभ्यर्थी स्ट्रे वैकेंसी राउंड से सीट आवंटन के बाद प्रवेश नहीं लेता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों की जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी। साथ ही उन्हें सत्र 2025-26 के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

    सभी 59 अभ्यर्थियों ने आवंटन के बावजूद 2024-25 सत्र में प्रवेश नहीं लिया था। इसके अलावा अंतिम चक्र की काउंसिलिंग के बाद पाठ्यक्रम पूरा किए बगैर सीट से इस्तीफा देने वाले 89 अभ्यर्थियों को भी 2025-26 की काउंसलिंग प्रक्रिया से प्रतिबंधित किया गया है।

    राजभवन में नशा मुक्ति की शपथ ली

    राजभवन में ‘स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा-2025’ के तहत नशा मुक्ति शपथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से नशा मुक्ति की शपथ ली।

    शपथ में उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपने परिवार, कार्यालय, गांव और शहर को धूमपान, तंबाकू और अन्य मादक पदार्थों से मुक्त रखने के इस अभियान में पूरी निष्ठा और सक्रियता के साथ भाग लेंगे।

    राज्यपाल के विशेष सचिव श्रीप्रकाश गुप्ता, वित्त नियंत्रक हिमानी चौधरी, प्रभारी चिकित्साधिकारी डा. नरेंद्र देव सहित कई अन्य अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे।