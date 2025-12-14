यूपी में सामूहिक विवाह योजना के तहत 8 वर्ष में चार लाख से अधिक बेटियों का हुआ विवाह, 21 हजार आवेदन स्वीकृत

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत पिछले आठ वर्ष में चार लाख से अधिक विवाह कराए जा चुके हैं। विवाह कार्यक्रम सामूहिक रूप से सभी धर्मों की परंपराओं के अनुसार आयोजित किए जाते हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार ने 57 हजार लाभार्थियों का लक्ष्य रखा था।

वहीं अब तक 1.20 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से 21 हजार से ज्यादा आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं और 14 हजार से अधिक विवाह भी हो चुके हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, योजना से अब तक 2.20 लाख से अधिक दलित परिवारों की बेटियां लाभान्वित हुई हैं। इसके बाद 1.30 लाख से अधिक पिछड़ा वर्ग, 40 हजार से अधिक अल्पसंख्यक समुदाय और लगभग 16 हजार सामान्य वर्ग के परिवार इस योजना से जुड़े हैं।