UP News: बजट खर्च में MSME विभाग पीछे, कई योजनाओं में एक रुपया भी नहीं लगा, मेला-प्रदर्शनी में सबसे ज्यादा खर्चा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग कई योजनाओं का बजट ही खर्च नहीं हो कर पाया है। राज्य से सबसे अधिक निर्यात संबंधी उत्पादों वाले इस विभाग में अभी तक सबसे अधिक राशि अंतरराष्ट्रीय मेला व प्रदर्शनी योजना के तहत खर्च की जा सकी है, जबकि विभाग की कई योजनाओं को लेकर जारी की गई राशि में से एक रुपया भी विभाग खर्च नहीं कर सका है। विभागीय अधिकारियों की खींचतान के कारण आने वाले महीनों में भी बजट खर्च कर पाना संभव नजर नहीं आ रहा है।

एमएसएमई विभाग की पिछले दिनों हुई विभागीय समीक्षा बैठक में बजट जल्द से जल्द खर्च करने पर चर्चा की गई थी, लेकिन अभी तक फाइलें आगे नहीं बढ़ाई गई हैं। लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना के तहत 115 करोड़ के सापेक्ष अभी तक 3.43 करोड़ रुपये ही खर्च किए जा सके हैं।

महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण (औद्योगिक क्षेत्र) योजना में 125 करोड़ रुपये रखे गए थे, लेकिन अभी तक कोई राशि खर्च नहीं की गई है। औद्योगिक आस्थान एमएसएमई क्लस्टर पार्क का भी यही हाल है। 30 करोड़ रुपये रखे हैं, लेकिन खर्च नहीं किए गए।

जिला उद्योग एवं उद्यम केंद्र आधुनिकीकरण के लिए 15 करोड़ रुपये स्वीकृत थे, खर्च एक रुपया भी नहीं किया गया। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत अन्य व्यय के लिए 120 करोड़ रुपये के सापेश 21.88 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना दो करोड़ के सापेश 16 लाख, वहीं अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय मेला तथा प्रदर्शनी योजना के तहत 15 में से 4.73 करोड़ रुपये ही खर्च किए जा सके हैं। यही हाल मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना और मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का भी है।